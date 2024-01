Uśmiechnięta rewolucja Tuska toczy się w duchu kaczyzmu – ironizuje politolog

„Jeśli wszystkie te zmiany wprowadzane przez obecnie rządzących zakończą się na personalnej depisizacji, to dla państwa nic dobrego nie oznacza. Będziemy de facto mieszkać w Polsce Jarosława Kaczyńskiego rządzonej przez Donalda Tuska, czyli system stworzony przez PiS pozostanie przy życiu, ale będzie nim zarządzał kto inny” – przekonuje rozmówca Tomasza Walczaka

Dr Stefan Sękowski jest ekonomistą, politologiem i publicystą. Pracuje Instytut Ekonomii i Finansów UMCS w Lublinie. Jest współautorem z Tomaszem Pułrólem książki „Upadła praworządność. Jak ją podnieść”

Dualizm prawny zaczął się za rządów PiS

„Super Express”: - Dominuje przeświadczenie, że żyjemy w świecie dualizmu prawnego. Jedna strona ma swój system prawny, druga swój. Prof. Andrzej Rychard w „Super Expressie” przekonywał kilka dni temu, że uznanie, iż mamy dwa systemy prawne, to niezasłużona nobilitacja narracji PiS. Prof. Rychard ma rację?

Dr Stefan Sękowski: - Jesteśmy w sytuacji trochę jak w tym dowcipie o zbliżającej się sesji z prawa konstytucyjnego. Studenci pytają profesora, czy pytania będą takie jak zwykle. Na co profesor odpowiada: „Tak, ale nie cieszcie się za bardzo, bo jeszcze nie ustaliliśmy z kolegami, jakie będą odpowiedzi”. Nie tylko politycy, ale także prawnicy przerzucają się swoimi interpretacjami. Ten dualizm prawny zaczął się już za rządów PiS od sporu o Trybunał Konstytucyjny. To, co się obecnie dzieje, dostaliśmy więc w spadku po poprzedniej ekipie. Teraz to wybucha ze zdwojoną siłą, bo zajmowane przez polityków PiS stanowiska próbuje przejąć teraz nowa władza. I tutaj pojawia się pytanie.

- Jakie?

- Czy obecna władza przejmuje stanowiska w różnych miejscach, by przejąć zabawki po PiS i wykorzystać je dla własnych celów. Czy jednak chodzi o zrobienia takiego „przedskoku” przed reformami?

- I jak odpowiada pan sobie na to pytanie?

- Wiele wskazuje na to, że jednak chodzi o to drugie. Wskazywałaby na to choćby zapowiedź ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by oddzielić zajmowane przez niego stanowisko od innej jego roli czyli prokuratora generalnego. Zobaczymy, jak będzie dalej i jak wiele takich reform nowa władza będzie chciała wprowadzać. Na pewno istnieje zagrożenie, że kiedy zmieni się ta władza, kolejna będzie także sięgać po kruczki prawne, a nawet rozwiązania siłowe, by osiągać swoje cele.

Ostatni miesiąc to czasem działanie „na rympał”

- Bardzo lubię westerny Johna Forda. Kluczowe jest w nich zderzenie cywilizacji reprezentowanej przez prawo i tych, którzy je uznają i przestrzegają oraz barbarii, reprezentowanej przez przestępców odrzucających prawo. Czy anarchia prawna, którą obserwujemy nie grozi nam zapaścią naszej cywilizacji – w tym przypadku polskiego państwa?

- Niestety, jest takie zagrożenie. Przez ostatnie osiem lat przyzwyczailiśmy się myśleć o prawie jako o czymś, co labilne, co jest wyłącznie narzędziem w rękach polityków. Poniekąd można powiedzieć, że to, co się dzieje w ostatnim miesiącu pokazuje, że nowa władza korzysta z kruczków prawnych albo działa wręcz „na rympał” jak w przypadku telewizji publicznej, a dopiero później swoje działania legalizuje lub próbuje znaleźć dla nich podstawę prawną. To, oczywiście, bardzo szkodliwe w dłuższej perspektywie. Natomiast, czy da się tego uniknąć?

- Da się?

- W jakimś sensie tak jest wszędzie. To znaczy partie polityczne, przejmując władzę, starają się rozpychać łokciami. Wykorzystują różne rozwiązania, by podkreślić swoją władzę. Tam, gdzie mamy państwo prawa i zachowane są pewne reguły kultury politycznej, pozostaje to w pewnych akceptowalnych ramach. Mam wrażenie, że obecnie doszło do takiego rozchwiania, że tych ograniczeń nikt nie bierze pod uwagę. I mam tu na myśli obie strony sporu politycznego.

Rząd będzie miał pokusy, by być jak PiS

- Wspomniał już pan o pytaniu, czy nowa władza nagina reguły, by je przywrócić, czy po to, by twórczo wprowadzone przez PiS patologie rozwinąć. Sondaże pokazują, że rządzący mają ogromny mandat społeczny, by się na ograniczenia prawne nie oglądać. Takie przyzwolenie społeczne może wyłączyć w rządzących samoograniczenia?

- Pokusa na pewno jest. Oczywiście, nie wiem, jak będzie, ale można wskazać na czynniki, które wpłynąć na wzmocnienie lub osłabienie tej pokusy. Tę pokusę na pewno będzie wzmacniać oczekiwanie ze strony wielu wyborców rządzącej koalicji, zwłaszcza PO, że rozliczenia zostaną przeprowadzone, a zawłaszczanie państwa przez PiS zostanie odwrócone. Takim czynnikiem może być też chęć osobistej zemsty części elit nowej władzy. I wreszcie przekonanie, że skok na państwo po prostu się udaje. Udało się to PiS, więc dlaczego nie miałoby się udać nowej władzy? Zwłaszcza, że nie ma szczególnego społecznego sprzeciwu. Nawet część wyborców PiS widzi we wsadzeniu panów Kamińskiego i Wąsika do więzienia wyraz sprawiedliwości. Jeśli wszystkie te zmiany wprowadzane przez obecnie rządzących zakończą się na personalnej depisizacji, to dla państwa nic dobrego nie oznacza. Będziemy de facto mieszkać w Polsce Jarosława Kaczyńskiego rządzonej przez Donalda Tuska, czyli system stworzony przez PiS pozostanie przy życiu, ale będzie nim zarządzał kto inny.

- A co może ograniczać władzę w tych zapędach?

- Mam nadzieję, że uruchomią się mniejsi partnerzy tej koalicji. Platforma Obywatelska mocno naciska na pewne rozwiązania, z których najgorzej oceniam kwestię mediów publicznych. Zwłaszcza w pierwszym kroku. Liczę, że Lewica i partie Trzeciej Drogi w jakiś sposób postawią tamę nadmiernemu przejmowaniu instytucji, w tym sensie, że będzie się ograniczać jedynie do wymiany nominantów PiS na nominantów PO. Wreszcie też pozostaje mieć nadzieję na nacisk społeczny, który sprawi, że te rządy nie zamienią się wyłącznie w karnawał rewizjonizmu.

Trudno spodziewać się resetu konstytucyjnego

- Dysponuje pan w ogóle na tyle bogatą wyobraźnią, by mieć dostrzec szansę na to, że w Polsce znów wszystkie siły polityczne będą się zgadzać co do elementarnych zasad prawnych?

- Będzie o to niezwykle trudno. Choćby dlatego, że same elity polityczne podchodzą do tego tematu bardzo osobiście i są tak zakleszczone we sporze, że nie są w stanie z niego wyjść. Inna sprawa, że starałbym się unikać pewnego fałszywego symetryzmu, które polega na stwierdzeniu, że obie strony mają jednakowo za uszami, wszystkie strony są tak samo winne, więc niech obie strony cofną się o dwa kroki. Niestety, są konkretni winni i zostały wprowadzone konkretne rozwiązania, które już słabo funkcjonujący system jeszcze bardziej wykoleiły. Potrzebujemy natomiast elementarnego konsensusu choćby w tak fundamentalnej sprawie jak to, że prawo stoi ponad wolą rządzących. Na pewno w PiS takie myślenie było rzadkie. A jeśli chodzi o nową władzę, zobaczymy. Jeśli nie będzie zgody co do tego fundamentalnego założenia praworządności, to nic się tutaj nie zmieni.

- Marek Sawicki mówił ostatnio w wywiadzie z Jackiem Prusinowskim, że potrzebujemy resetu konstytucyjnego, bo inaczej utoniemy w bagnie. Opcja zerowa to nasza jedyna nadzieja?

- To samo proponuje Konfederacja. Na poziomie ideowym czy czysto teoretycznym wydaje się to ciekawą propozycją, ale na poziomie praktycznym historia pokazuje, że do tego typu przełomów dochodzi tylko wtedy, gdy albo coś się w kraju zawala – tak jak w Polsce w 1989 r. - albo przy okazji zewnętrznej interwencji. Mam nadzieję, że ani do jednego, ani do drugiego nie dojdzie. Liczę jednak, że elity polityczne i prawne pójdą po rozum do głowy i w jakiś sposób uda nam się rozwiązać nasze problemy.

- Takim wezwaniem do działania powinno być to, jak bardzo rozchwiane jest społeczeństwo. W zależności od tego, kto aktualnie rządzi, jedna jego część jest z państwa zadowolona, a druga jest na dnie rozpaczy. Tak trudno funkcjonować.

- To duży problem, ponieważ dotyka zarówno kwestii spójności społecznej, jak i samopoczucia psychicznego Polaków. Jeśli ktoś uważa, że mamy teraz w Polsce wprowadzoną dyktaturę, to możemy sobie tylko wyobrazić wewnętrzne cierpienie takie osoby. Politycy, którzy od samego początku uderzają w nową władzę, zarzucając wprowadzanie dyktatury czy też wprowadzanie terroru tzw. praworządności jak to mówił prezydent Duda, wyrządzają tym ludziom również sporą krzywdę. I mówię to jako osoba, która osiem lat temu krytykował bujanie łódką przez ówczesny Komitet Obrony Demokracji, choć mnie również nie podobały się zmiany wprowadzane wówczas przez PiS. Odpowiedzialni politycy i ludzie opinii powinni tonować nastroje.

PiS chodziło o to, czy rządzi nasza czy ich banda

- Sam sobie zadaję pytanie, na ile też w myśleniu o państwie destrukcyjne dla wspólnoty politycznej okazało się pytanie postawione ponad 30 lat temu przez Jana Olszewskiego: „Czyja będzie Polska?”. W przypadku POPiS-u doprowadziło do wzajemnego wyrywania sobie państwa z rąk. Wszelkimi możliwymi sposobami.

- Zwróćmy na istotny aspekt wypowiedzi Jana Olszewskiego. Mam bowiem wrażenie, że przez ostatnie trzy dekady zmieniło się rozumienie jego słów. Kiedy je wypowiadał w 1992 r. można się było z nimi zgadzać lub nie, ale każdy wiedział, o co mu chodzi. A chodziło o to, że trzy lata po upadku komunizmu Polska ma być Polaków, a nie komunistów czy Związku Sowieckiego. Na tym też się budował mit ówczesnego rządu – że miał nas bronić przed rzekomymi wpływami ZSRS czy byłych współpracowników tajnych służb. Kiedy do tego hasła zaczęli jakiś czas temu wracać politycy PiS, od razu zaczęło się to kojarzyć z zawłaszczaniem państwa i obejmowaniem synekur. Nie chodziło o to, czy Polska ma być Polaków czy jakiś obcych sił, ale o to, czy rządzić ma nasza czy ich banda. Czy zasoby państwa ma przejmować ta czy inna partia.

- Z tego opatrznego rozumienia słów Jana Olszewskiego wynika też wspomniany przez pana problem uznania, że prawo ogranicza władzę. Bo jeśli kluczowe jest zakończenie okupacji państwa przez rywali politycznych, prawo może jedynie przeszkadzać w wyzwalaniu Polski.

- No właśnie, na tym opierało się hasło Jarosława Kaczyńskiego walki z imposybilizmem prawnym, jurydyzacją państwa, czyli sytuacji, kiedy władza chce coś zrobić, a jakieś prawo jej w tym przeszkadza. A przecież prawo jest od tego, żeby przeszkadzać m.in. tym, którzy chcą nadmiernej władzy dla siebie. W jakiejś mierze można powiedzieć, że Donald Tusk czy minister Sienkiewicz twórczo rozwinęli myśl Jarosława Kaczyńskiego o walce z tymi ograniczeniami. Ta uśmiechnięta rewolucja, z którą mamy obecnie do czynienia, toczy się w duchu kaczyzmu. Mówię to nieco ironicznie, półżartem, ale jest to jednak przełamywanie prawnych ograniczeń poprzez wolę polityczną. Jest to szkodliwe dla obywateli, którzy w dłuższej perspektywie są zdani na łaskę i niełaskę polityków. Może też prowadzić do systemowego ugruntowywania się różnych miękkich form autorytaryzmu. Nie mówię, że to się obecnie dzieje, ale choćby betonowanie sceny politycznej na Węgrzech pokazuje, że takie przełamywanie ograniczeń i zawłaszczanie państwa może do tego typu sytuacji prowadzić.

Rozmawiał: Tomasz Walczak

W galerii poniżej zobaczycie, jakie naprawdę są relacje Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska: