Tutaj Kinga Duda wzięła ślub. Ekspert mody: „To magia godna Pałacu Kensington”

– Ślubna stylizacja Kingi Dudy była idealnym dopełnieniem miejsca, w którym powiedziała „tak”. Całość stworzyła atmosferę niemal bajkową – magię, którą z powodzeniem można by przenieść do wnętrz Pałacu Kensington. To kwintesencja pałacowej elegancji w nowoczesnym wydaniu. Kinga Duda bez wątpienia zasługuje na okładkę polskiego wydania magazynu Vogue – taką klasę i styl widuje się rzadko – ocenia Dali.