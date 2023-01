Dla USA osłabienie Putina to narzędzie osłabienia Chin. Ukraina jest zbyt ważna, by ją porzucić - tłumaczy ekspert

400 Rosjan zginęło, 300 jest rannych. Oto 313. dzień wojny na Ukrainie

Poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku, to 313. dzień wojny na Ukrainie. Ukraina podała, że co najmniej 400 rosyjskich żołnierzy zginęło, a jest 300 rannych po ataku na bazę poborowych armii Putina w okupowanej Makiejewce w obwodzie donieckim. Kijów informuje, że zmobilizowani żołnierze zginęli w ruinach szkoły, która została zniszczona najprawdopodobniej HIMARS-ami. "Ukraiński dron zniszczył obiekt energetyczny w obwodzie briańskim" - informuje z kolei portal Ukraińska Prawda, powołując się na komunikat rosyjskich władz. Portal podaje, że celem ataku był rejon klimowski, a w wyniku wybuchu nikt nie miał zostać poszkodowany, ale przerwano dostawy prądu.

Rosja atakuje Ukrainę dronami kamikadze

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 1 na 2 stycznia 2023 roku) Rosja odpowiedziała ze zdwojoną siłą. Rosjanie znów zaatakowali infrastrukturę krytyczną, dokonując kilkudziesięciu ataków. Ukraina kolejny raz stała się celem uderzenia Rosjan dronami kamikadze. - Rosyjskie drony uderzyły w obiekty infrastruktury energetycznej w Kijowie. W mieście wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu - poinformował przed godz. 6 Witalij Kliczko, mer Kijowa, na Telegramie. Jak tłumaczy, od zasilania odłączono obiekty ciepłownicze, ale dostawy wody w stolicy nie są zakłócone. Ponadto w Kijowie ranny został 19-latek i uszkodzony został wieżowiec. Alarm ogłoszono w wielu obwodach Ukrainy, a w stolicy słychać było serię potężnych wybuchów. Na szczęście, "obronie powietrznej i lotnictwu Ukrainy udało się strącić wszystkie drony Shahed-136 użyte w aż 35 rosyjskich atakach w pierwszej dobie nowego roku" - poinformował sztab armii Kijowa. Jak oceniają ukraińscy eksperci, Rosjanie mają coraz większy problem z amunicją. - Obrona powietrzna zestrzeliła w ostatnich godzinach nad Kijowem 20 celów - potwierdzają władze ukraińskiej stolicy.

Putin przygotowuje kraj na nową fazę wojny? "Do ostatniego Rosjanina"

"Władimir Putin przygotowuje kraj do wojny do ostatniego Rosjanina" - uważa ukraiński ekspert wojskowy Oleg Żdanow, cytowany przez agencję UNIAN. Zdaniem Żdanowa, jeśli Kreml ogłosi nową falę mobilizacji, to "Ukrainie będzie trudniej zmiażdżyć rosyjską machinę wojskową". Z kolei Ołeksij Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, ocenił, że mobilizacja w Rosji może być dużym wyzwaniem dla Ukrainy. - Jeśli odwołają się do planu, który mają, i będą mieli broń, którą mogą im dać nieoczekiwani partnerzy, będzie to dla nas duże, duże wyzwanie - powiedział. Dodał też, że szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow ma rację mówiąc, że na tym etapie Rosji wystarczy pocisków na 2-3 zmasowane bombardowania Ukrainy.

Express Biedrzyckiej - gen. Stanisław KOZIEJ - Z Putinem u władzy ta wojna się nie skończy

