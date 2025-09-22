To znany policji prowokator! Wiemy kim jest fałszywy ksiądz, który wszedł na mszę z Nawrockim w USA

Podczas mszy w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown pojawił się mężczyzna przebrany w ornat

Szybko ustalono, że nie jest duchownym – został wyprowadzony przez księdza i przejęty przez służby

Bezpieczeństwu prezydenta Karola Nawrockiego nie groziło niebezpieczeństwo, uroczystości kontynuowano

Jak ustaliliśmy, podobny przypadek z 2013 r., gdy, jak podała CBS Philadelphia, Polak z Pensylwanii został aresztowany po fałszywej groźbie bombowej przy Białym Domu

Tożsamość „fałszywego księdza” z Doylestown nie została oficjalnie potwierdzona przez amerykańskie służby

Incydent w „amerykańskiej Częstochowie”

Niedzielna msza w Doylestown, nazywanym duchową stolicą Polonii w USA, miała wyjątkowy wymiar. To właśnie tam para prezydencka rozpoczęła swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych, uczestnicząc w nabożeństwie i odsłonięciu tablicy poświęconej premierowi Janowi Olszewskiemu.

Atmosfera uroczystości została jednak zakłócona. W trakcie liturgii do prezbiterium podszedł mężczyzna w szatach liturgicznych. Inny kapłan szybko zorientował się, że nie jest to duchowny i wyprowadził intruza sprzed ołtarza. Następnie przejęły go odpowiednie służby.

Błyskawiczna reakcja ochrony

Według relacji świadków, cała sytuacja trwała zaledwie kilka chwil i nie zakłóciła przebiegu nabożeństwa. Wszystkie osoby wchodzące na teren sanktuarium były wcześniej dokładnie kontrolowane przez amerykańskie i polskie służby, a także musiały przejść przez bramki z wykrywaczami metalu. To sprawiło, że, jak podkreślają funkcjonariusze, bezpieczeństwo prezydenta Karola Nawrockiego ani przez moment nie było zagrożone.

Kim jest „fałszywy ksiądz”?

Do tej pory służby nie podały nazwiska mężczyzny wyprowadzonego ze świątyni w Doylestown. Lokalne media opisują go jako osobę znaną już wcześniej z ekscentrycznych zachowań, choć nigdy wcześniej nie pojawił się w stroju duchownego. Według relacji redaktora naczelnego Grzegorza Zasępy i reportera Teodora Lisowskiego Super Expressu, w przeszłości doszło do podobnego przypadku z udziałem Polaka w Pensylwanii.

W tym kontekście przypominamy również inny, udokumentowany przypadek z USA, do którego dotarł Super Express. Wiemy, że CBS Philadelphia podało w kwietniu 2013 r., że 44-letni Krzysztof W. z Hazle Township w Pensylwanii został aresztowany po fałszywej groźbie bombowej przy Białym Domu. Jak informowała stacja, mężczyzna miał podejść do funkcjonariusza Secret Service i ostrzec, że w ciężarówce zaparkowanej nieopodal znajduje się bomba. Policja i agenci natychmiast otoczyli teren, zamknięto pobliskie ulice i stację metra, a pojazd został dokładnie sprawdzony. Alarm okazał się fałszywy, a Krzystof W. usłyszał zarzut „felony threats” i został zatrzymany do czasu rozprawy sądowej (CBS Philadelphia, 10 kwietnia 2013). W amerykańskim systemie prawnym „felony threats” oznacza poważne przestępstwo polegające na grożeniu użyciem przemocy, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

