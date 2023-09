Robert Bąkiewicz kandydatem z listy PiS w wyborach do Sejmu. Rekomendowała go partia Ziobry

W programie "Express Biedrzyckiej. Wybory 2023" o to, czy faktycznie Bąkiewicz znajdzie się na liście Zjednoczonej Prawicy w wyborach 2023, zapytany został wiceminister z Suwerennej Polski, Sebastian Kaleta. - Pan Robert Bąkiewicz będzie starował, tak był rekomendowany na listy ze środowiska Suwerennej Polski. Pan Bąkiewicz który prze wiele lat jest zaangażowany w krzewienie myśli narodowej i patriotycznej, rozeszły się jego drogi ze środowiskiem Konfederacji, z uwagi na to, że prezentuje postawę antyrosyjską i w tym środowisku zabrakło dla niego miejsca. Z roku na rok prezentuje ciekawe inicjatywy. Ostatnią i inicjatywą pana Roberta Bąkiewicza była ta, by polski rząd zobowiązać by walczył o reparacje od Niemiec.

Kim jest Robert Bąkiewicz?

Robert Bąkiewicz w latach 2017-2022 był zaangażowany w organizację Marszu Niepodległości, a do zeszłego roku by prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Stowarzyszenia Roty Niepodległości, decyzją sądu został jednak usunięty z tej funkcji. Już wiadomo, że ma startować w wyborach do Sejmu z radomskiej listy PiS-u na miejscu 17. Bąkiewicz to postać, która swoim zachowaniem i wypowiedziami niejednokrotnie budziła kontrowersje. Wystarczy wspomnieć o wydarzeniu dotyczącego powstańców warszawskich, w tym Wandy Traczyk-Stawskiej, w czasie przemowy której, ludzie skupieni wokół Bąkiewicza zagłuszali wystąpienie. Było podczas prounijnej manifestacji. Traczyk-Stawska przemawiała wtedy na placu Zamkowym i w ostrych słowach zwróciła się pod adresem kontrmanifestacji i Bąkiewicza: - Milcz głupi chłopie, milcz, milcz, chamie skończony. Pamiętam, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Po to tutaj jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, ale także nikt z Europy, bo to także moja matka.

