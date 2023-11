Wojciech Jaruzelski to znana postać, której działania i podejmowane decyzje, do dziś budzą kontrowersje. Wystarczy wspomnieć, że to on zdecydował o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, który miał przerażające skutki. Do dziś jego postawa jest surowo oceniana. Wojciech Jaruzelski zmarł w 2014 roku, a ostatnie lata jego życia były naznaczone chorobą i cierpieniem. Chociaż Jaruzelski całe życie utrzymywał, że jest niewierzący, to przed śmiercią przyjął sakramenty i się wyspowiadał. Miał katolicki pogrzeb, a urnę z prochami złożono w kwaterze na Powązkach Wojskowych. Grób generała jest niski, z jasnego kamienia, wąski. Zdobi go płyta z prostym napisem: "Generał Wojciech Jaruzelski 1923-2014 ŻOŁNIERZ". Wydawało się, że naturalnym jest, iż po śmierci do męża dołączy Barbara Jaruzelska. Tak się jednak nie stało.

Żona Jaruzelskiego, Barbara Jaruzelska zmarła trzy lata po mężu, w 2017 roku, w wieku 86 lat. Jednak po śmierci nie została pochowana wraz z mężem. Barbara Jaruzelska spoczęła na Starych Powązkach. Co ciekawe, a dla wielu osób może być zaskoczeniem, na grobie Jaruzelskiej widnieją jej imiona: Halina Barbara, a przecież całe życie była znana pod tym drugim. Urnę z prochami Jaruzelskiej złożono w jej grobie rodzinnym, tam, gdzie pochowana jest jej matka, Helena.