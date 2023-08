Wybory 2023. Trwa układanie list wyborczych

Są informacje, które są pewne. Wiadomo, że Jarosław Kaczyński będzie jedynką w Warszawie. Walka o czołowe miejsce w innych rejonach jest zażarta. Jaki jest klucz doboru nazwisk na listy PiS? – Na jedynki Jarosław Kaczyński powoła osoby, którym najbardziej ufa, czyli np. grono swoich bliskich współpracowników – uważa politolog Kazimierz Kik (76 l.), który mówi, że lider PiS osobiście zatwierdzi większość list.

W batalii o najlepsze miejsca na listach biorą udział wszystkie ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej, a nawet poszczególne frakcje PiS, związane np. z premierem Mateuszem Morawieckim (55 l.) czy ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem (54 l.). Najbardziej interesująca walka toczy się w Olsztynie, gdzie o jedynkę zabiega kilku kandydatów: posłanka Iwona Arent (55 l.), wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska (35 l.), Norbert Maliszewski (47 l.) z kancelarii premiera i Błażej Poboży (46 l.) – wiceszef MSWiA. Można założyć, że jedynkę zdobędzie kobieta. – Prezes Kaczyński zdecydował, że połowę list będą otwierały nasze działaczki – słyszymy od ważnego polityka PiS.

W Opolu o miejsce biorące na liście walczą m.in. wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski (45 l.) z Solidarnej Polski, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk (40 l.) z Partii Republikańskiej i wiceszef MON Marcin Ociepa (39 l.) z OdNowy RP. O jedynkę w Opolu zabiega też Paweł Kukiz (60 l.), który warunkuje swoją obecność na liście PiS od spełnienia jego postulatów (w przeciwnym razie ma kandydować do Senatu).

Na Podkarpaciu walka o czołowe miejsce toczy się między szefem kancelarii premiera Markiem Kuchcińskim (67 l.) i Anną Schmidt (45 l.), wiceminister rodziny i polityki społecznej. Działacze PiS z Piły narzekają, że na jedynce u nich może pojawić się „spadochroniarz” – minister zdrowia Adam Niedzielski (50 l.). – Piła to nie jest okręg szczególnie istotny. Widać, że minister Niedzielski nie należy do grona osób, którym prezes Kaczyński najmocniej ufa – tłumaczy Kazimierz Kik.

Platforma Obywatelska układa listy wyborcze

W PO też panuje przedwyborcze poruszenie. Od miejsca na liście zależy kto ma szansę na mandat. O swoją pozycję nie musi martwić się na pewno Donald Tusk (66 l.), gdyż lider ugrupowania będzie jedynką w Warszawie gdzie zetrze się w boju z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim (74 l.).

O aktualnym etapie tworzenia list KO opowiedział w wywiadzie dla „Super Expressu” Marcin Kierwiński (47 l.), sekretarz generalny PO. – Listy PO są prawie zamknięte, ale nie są zatwierdzone. To będzie decyzja zarządu krajowego i rady krajowej po przyjęciu wniosku przewodniczącego – oznajmił Kierwiński. Wiadomo prawie na pewno, że do Sejmu z okręgu legnicko-jeleniogórskiego będzie kandydował Grzegorz Schetyna (60 l.). Ma być tam jedynką, choć jeszcze niedawno mówiło się, że Tusk chce odeśle go do Senatu. To nie pierwszy raz, gdy polityk ten pokonał przeciwności. – W 2015 r., kiedy PO traciła poparcie, Schetyna został w formie kary zmuszony do kandydowania w najmniej liberalnym okręgu - świętokrzyskim, ale wyszedł z tego zwycięsko – przypomina prof. Rafał Chwedoruk (54 l.), politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Z doniesień mediów wynika, że wrocławską listę KO w wyborach do Sejmu otworzy senator Bogdan Zdrojewski (66 l.), który wróci od izby niższej parlamentu. Co ciekawe, na tej samej liście będzie warszawianka - Małgorzata Kidawa-Błońska (66 l.). Z kolei według „Rzeczpospolitej” jedynką KO w Gdańsku ma być Agnieszka Pomaska (43 l.), a Adam Szłapka (39 l.) – szef Nowoczesnej, otworzy listę w Poznaniu. W Gdyni zaś jedynką będzie Barbara Nowacka (48 l.) – liderka Inicjatywy Polskiej, a w Krakowie Bartłomiej Sienkiewicz (62 l.). Co ciekawe, z ramienia KO posłem zostać może Marek Jędrychowski nauczyciel z Wrocławia, który w latach 80. uczył WOS-u licealistę, Mateusza Morawieckiego (55 l.), a dziś ostro krytykuje premiera. Nie wiadomo za to, czy mecenas Roman Giertych (52 l.) zostanie kandydatem KO do Senatu. W PO nie mówią „nie”. – Każda osoba, która punktuje władzę jest dobrym kandydatem na listy – powiedział dyplomatycznie o Giertychu Marcin Kierwiński w rozmowie z „SE”.

Sonda Czy Zjednoczona Prawica wygra najbliższe wybory? TAK NIE Wszystko mi jedno

Eksperci o walce o miejsca na listach wyborczych

Politolog, prof. Rafał Chwedoruk: - Podczas układania list o wszystkim decydują nieformalne kręgi liderów, osób, które bywają przywódcami albo najbardziej popularnymi politykami. Wpływ na to mają też różne grupy nacisku, jak kierownictwa partii, posłowie czy lokalni liderzy związani z samorządem. To w zasadzie skomplikowana sieć powiązań i rywalizacji. Pamiętajmy jednak, że akt ustalania liderów list toczy się seriami wojen domowych w tle, gdzie politycy poszczególnych frakcji walczą bezpardonowo ze sobą. A gdy lista jest już ustalona, rozpoczyna się kolejna faza wojny - posłowie walczą bowiem nie z innymi partiami, tylko z kontrkandydatami na tej samej liście. To uwarunkowanie, z którego opinia publiczna często nie zdaje sobie sprawy. A to ono determinuje zachowania polityków.

Politolog Kazimierz Kik (76 l.): - PiS jest partią wodzowską, więc można się spodziewać się, że Jarosław Kaczyński samodzielnie zdecyduje, które nazwiska pojawią się na pierwszych miejscach list wyborczych. Na jedynki powoła osoby, którym najbardziej ufa, czyli np. grono swoich współpracowników. Wysokie pozycje na listach zajmą też politycy z ugrupowań koalicyjnych Tradycyjnie jedynką w województwie świętokrzyskim powinien zostać Zbigniew Ziobro. Na kolejnych pozycjach list wyborczych znajdą się osoby, które pozwolą PiS rozszerzyć grupę wyborców ugrupowania. Na dalszych miejscach lista oraz w mniej istotnych okręgach pojawią się osoby, które nie należą do grona osób, cieszących się bezgranicznym zaufaniem prezesa Kaczyńskiego.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej