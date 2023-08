Sondaż CBOS pokazuje, że PiS może rządzić samodzielnie! Ogromna przewaga nad KO!

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej. To budzi wielkie emocje i przyczynia się do pojawiania nowych sondaży wyborczych. W ostatnim czasie to PiS notował najlepsze wyniki, a jak jest teraz? W sondażu CBOS Prawo i Sprawiedliwość zanotowało najwyższy wynik 37 proc. głosów. Na Koalicję Obywatelska głos chce oddać 21 proc., to o 7 pkt proc. mniej niż przed miesiącem, a na Konfederację WiN - 6 proc., o 3 pkt proc. mniej niż w lipcu. Odsetek niezdecydowanych wzrósł z 18 do 24 proc. Jak podał CBOS, od lipcowego pomiaru, w którym notowania dwóch najsilniejszych partii były wyrównane, nastąpiło umocnienie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, na które głos zamierza oddać niemal dwie piąte potencjalnych wyborców.

Nieco gorsze notowania niż w ostatnich miesiącach ma również Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą głos oddałoby obecnie sześciu na stu deklarujących chęć głosowania (6 proc., od lipca spadek o 3 pkt). Skala poparcia dla dwóch pozostałych ugrupowań pozostaje względnie stabilna. Z deklaracji respondentów wynika, że na Trzecią Drogę (Polska 2050 Szymona Hołowni oraz PSL-Koalicja Polska) zamierza obecnie głosować co dwudziesty potencjalny wyborca (5 proc.), a na Lewicę – co dwudziesty piąty (4 proc.).

Jak podkreślono, mimo zbliżających się wyborów niespodziewanie wzrósł (z 18 proc. w lipcu do 24 proc. w sierpniu) odsetek badanych niezdecydowanych, na kogo głosować – jest on najwyższy w tym roku. Jaka będzie frekwencja wyborcza w październikowych wyborach? Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października, deklaruje 80 proc. Polaków. Jak wskazano, od maja bieżącego roku odsetek pozostaje na względnie stałym poziomie.

Badanie zrealizowano od 14 do 27 sierpnia na próbie liczącej 1024 osoby.

