Sławomir Mentzen przedstawił swoją wizję Polski. Ma szansę zostać prezydentem?

- Polacy zasługują na tańszą energię elektryczną, na odrzucenie Zielonego Ładu. Koniec z tą szaloną polityką klimatyczną. Odrzucimy Zielony Ład, wreszcie będziemy mieli w Polsce tanią energię. Polacy zasługują też na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy. Jeżeli zostanę prezydentem, to oni: Niemcy, Ukraińcy w Polsce - będą dostosowywać się do nas, do naszych interesów, do naszej kultury, naszej pamięci historycznej i naszego języka - powiedział.