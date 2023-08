Senator Bosacki porzucił swoją słynną żonę. Może mieć polityczne problemy! Mamy komentarz Borysa Budki

Okropność! Senator PiS Jacek Bogucki znów dorwał się do Internetu. Zestawił zdjęcie Tuska z Hitlerem! Teraz się tłumaczy

Jeszcze dwa lata temu Bosaccy relacjonowali "Vivie" historię swojej wielkiej miłości. - Duże znaczenie w naszym związku ma to, że my się cały czas podziwiamy – zdradzał receptę na udane małżeństwo polityk. Z dawnego uczucia, jak pierwszy poinformował serwis Plejada, niewiele już zostało. Marcin Bosacki miał porzucić matkę czwórki swoich dzieci, popularną telewizyjną dziennikarkę, Katarzynę Bosacką (51 l.). Z naszych informacji wynika, że na początku lipca wyprowadził się z domu. - Nie chcę tego komentować... Nie chcę tego w mediach wałkować - usłyszeliśmy krótko od Bosackiej, kiedy zapytaliśmy, czy to prawda, że rozstała się z mężem.

Sejm aż huczy od plotek w tej sprawie. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka (45 l.), pytany, czy osobiste problemy senatora, mogą wpłynąć na jego pozycję na liście wyborczej, odpowiada tylko, że nie chce komentować prywatnych spraw parlamentarzystów. - To sprawa, którą muszą rozwiązać między sobą małżonkowie. Kształt list Koalicji Obywatelskiej poznamy w przyszłym tygodniu – mówi nam Budka.

Marcin Bosacki startuje do Sejmu. Może liczyć na dobre miejsce na liście?

Marcin Bosacki w nadchodzących wyborach będzie walczył o miejsce w Sejmie. Jak udało nam się dowiedzieć, nie ma co liczyć na "jedynkę" w Poznaniu. Na ten moment przymierzany jest do trzeciego miejsca, ale problemy osobiste bardzo szeroko opisywane w mediach, mogą spowodować spadek na dalsze pozycje. - Ta cała historia nie ułatwi mu walki o dobre miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej. Przecież za chwilę mogą pojawić się kolejne informacje, które będą obciążały Bosackiego – mówi nam polityk Platformy Obywatelskiej, pragnący zachować anonimowość. Marcin Bosacki nie odbierał od nas telefonów. W specjalnym oświadczeniu poinformował, że dla dobra rodziny nie komentuje sprawy.