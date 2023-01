Spis treści

Rafał Trzaskowski rusza w Polskę. Zainauguruje Campus Academy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozpoczyna nowy projekt - Campus Academy. To kolejne po Campus Polska Przyszłości duże przedsięwzięcie, które ma być przestrzenią dla ludzi młodych do wymiany poglądów różnych środowisk i dyskusji o przyszłości Polski. Campus Academy rozpocznie się w piątek, 20 stycznia w Bydgoszczy, w Młynach Rothera, i potrwa do soboty, 21 stycznia. Zainauguruje ją sam Rafał Trzaskowski. Jak informują organizatorzy, Campus Academy - w odróżnieniu od trwającego tydzień Campusu Polska Przyszłości - pozwoli uczestniczkom i uczestnikom zdobywać i poszerzać kompetencje przez cały rok. Dwudniowe wydarzenie w Bydgoszczy ma być pierwszym z cyklu kilku zaplanowanych na najbliższe miesiące.

Czym jest Campus Academy? Nowy projekt prezydenta Warszawy

Campus Academy to projekt skierowany do młodych Polaków, ale nie tylko. Jak zapowiadają organizatorzy, Campus Academy ma promować cztery wartości, które równocześnie będą tematami przewodnimi podczas spotkań organizowanych w całej Polsce. A są to wartości:

odwaga

tolerancja

równość

solidarność.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Campus Academy, udział w projekcie jest bezpłatny. "Udział w Campus Academy gwarantuje Wam nabycie nowych narzędzi, które pozwolą na skuteczniejsze działanie w waszych lokalnych społecznościach. Nasza akademia to także wykreowana specjalnie dla Was przestrzeń do otwartej i bezpiecznej wymiany poglądów oraz doświadczeń. Zależy nam na budowaniu współpracy i wzajemnego wsparcia przy podejmowanych przez Was inicjatywach. Liczymy, że dzięki temu staniecie się ambasadorami wartości demokratycznych" - napisali organizatorzy Camus Academy Rafała Trzaskowskiego.

Campus Academy w Bydgoszczy. Program wydarzenia

Campus Academy zainauguruje osobiście Rafał Trzaskowski. Jego wystąpienie zaplanowano na 20 stycznia, na godz. 17. Trzaskowski ma mówić o odwadze, tolerancji, równości i solidarności, czyli o wartościach, które są motywem przewodnim Campus Academy. Po przemówieniu prezydenta Warszawy będzie dyskusja z gośćmi: Piotrem Całbeckim i Rafałem Bruskim. Z kolei w sobotę, 21 stycznia podczas Campus Academy w Bydgoszczy zaplanowano dyskusję. Tomasz Terlikowski, katolicki publicysta interesujący się stosunkami polsko-ukraińskimi porozmawia z merem Lwowa Andrijem Sadowym o wyzwaniach, jakie stoją przed narodem ukraińskim, ale także o często niełatwej historii między Polską i Ukrainą. Debata odbędzie się z udziałem uczestniczek i uczestników Campus Academy. Początek o godz. 10. Na godz. 11.30 w sobotę (21 stycznia) zaplanowano z kolei wystąpienie Radosława Sikorskiego na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa USA i Unii Europejskiej, a po niej od godz. 13 będą odbywały się warsztaty. Na zakończenie dwudniowego Campus Academy w Bydgoszczy przewidziano debatę: "Pierwszy kryzys w młodym wieku? Jak przetrwać lata dwudzieste XXI wieku". Początek o godz. 16.30.

Jak zapisać się na Campus Academy?

Udział w warsztatach i wydarzeniach w ramach Campus Academy jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nocleg oraz pełne wyżywienie. Trzeba jednak się wcześniej zarejestrować na oficjalnej stronie Campus Academy: academy.campuspolska.pl. Uwaga, na konkretne wydarzenia/warsztaty obowiązuje limit miejsc.

Sonda Czy Rafał Trzaskowski byłby dobrym prezydentem Polski? Tak, jest do tego idealny Nie, nigdy w życiu