QUIZ. Sprawdź, czy jesteś wyborcą Lewicy?

Lewica

Lewica to polskie porozumienie polityczne o profilu centrolewicowym i socjaldemokratycznym, skupiające Nową Lewicę (powstałą z połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny) oraz partię Razem i kilka mniejszych ugrupowań. Utworzona w 2019 roku Lewica kładzie nacisk na wartości takie jak sprawiedliwość społeczna, równość, prawa pracownicze i prawa człowieka. Dąży do zbudowania społeczeństwa opartego na solidarności, z silnym systemem ochrony socjalnej. Lewica jest także znana z poparcia dla praw kobiet, praw osób LGBTQ+ oraz zdecydowanej postawy proeuropejskiej. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Lewica zdobyła 49 miejsc w Sejmie, stając się trzecią co do wielkości siłą polityczną w Polsce.

Za liderów Lewicy uchodzą Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Inni znani politycy to np.: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Tomasz Trela, Krzysztof Gawkowski, Joanna Scheuring-Wielgus, Katarzyna Kotula, Anna Maria Żukowska