Prezydent Duda i minister Błaszczak na poligonie w Orzyszu. Rozwój Sił Zbrojnych na lata 2025-2039

- Prezydent Andrzej Duda w piątek na poligonie Orzysz wyda "Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych" na 2025-39. W nowym cyklu programowania armia rozwijać się będzie wielodomenowo z zaawansowanymi zdolnościami cyber i space oraz uwzględnieniem bezpieczeństwa żołnierza - napisał Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. w czwartek na Twitterze.

31 marca na poligonie w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie) prezydent i wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak obserwowali strzelanie z koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9. Andrzej Duda podpisał w piątek także postanowienie ws. głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039. - To czas, który ma charakter przełomowy dla polskiego państwa - powiedział prezydent. - To czas, który - patrząc na dzisiejszą sytuację - z pewnością ma dla polskiego państwa charakter przełomowy - oświadczył prezydent

Jak zapowiedział, "kierunki rozwoju Sił Zbrojnych będą oparte na dotychczasowym fundamencie - lądowym, morskim i powietrznym, tak jak to od dziesięcioleci w naszym wojsku wygląda". "Ale do tego dochodzą także i nowe komponenty: wojska cyberprzestrzeni, po drugie wojska kosmiczne" - mówił prezydent.

Jak dodał, "staramy się działać". "Te główne kierunki, które zostały w sensie ramowym przygotowane, teraz, przez najbliższe miesiące będą wypełniane treścią; (...) będą realizowane w tych właśnie obszarach" - oświadczył Duda.

Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP

Prezydent, jako zwierzchnik sił zbrojnych, określa w drodze postanowienia, na wniosek ministra obrony, Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa. Dokument ma charakter niejawny, a jego podstawą są m.in. wytyczne zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Główne kierunki określają priorytety rozwoju sił zbrojnych w 15-letnim cyklu planowania. Dokument, aktualizowany i wydawany co cztery lata, określa wymagania dotyczące podnoszenia zdolności operacyjnych wojska we wszystkich domenach operacyjnych – lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej – pod względem dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia.

Wydane przez prezydenta główne kierunki są podstawą prac nad programowaniem rozwoju sił zbrojnych; ich rozwinięciem będą opracowane przez MON i przyjęte w uchwale Rady Ministrów Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039. Kolejnym etapem będzie wydanie przez ministra obrony programu rozwoju sił zbrojnych, który stanie się podstawą planu modernizacji technicznej. (PAP)