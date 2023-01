Posłowie KO oburzeni po odmowie aborcji na zgwałconej 14-latce. Klauzula sumienia do zmiany

Gwałt i ciąża nie wypłynęłyby do mediów, gdyby nie ciocia dziewczyny, która zgłosiła się do fundacji o pomoc w legalnej aborcji. Lekarze z Podlasia odmówili bowiem przerwania ciąży niepełnosprawnej 14-latki. - Szpitale w okolicy ich miejsca zamieszkania odmówiły zabiegu, powołując się na klauzulę sumienia! Ciocia mówiła nam, że potraktowano je w sposób brutalny i nieludzki: 'Tu nie, idźcie stąd. Nie wiemy, gdzie. To nie nasza sprawa... - przekazała Federa. Aborcję przeprowadzono dopiero w Warszawie. Wiadomo, że nastolatka czuje się po niej dobrze i jest już w domu. - Warszawscy lekarze nie mogli zrozumieć postępowania lekarzy z Podlasia. Brak jakiekolwiek empatii to za mało powiedziane. (...) Nie mamy słów oburzenia na takie traktowanie" - napisały aktywistki.

Sprawą zajęli się posłowie KO

- 14-letnia dziewczynka z Podlasia została zgwałcona przez członka swojej rodziny. Jeśli myślicie, że to był koniec jej traum, to jesteście w ogromnym błędzie. Kolejny dramat zafundowali jej politycy Zjednoczonej Prawicy. (...) Powiedzmy sobie otwarcie. To drakońskie prawo, klimat zastraszania, fałszywie rozumiana obrona życia, która dotyczy tylko płodu, a nie dotyczy w żaden sposób matki, pozwoliła lekarzom w podlaskich szpitalach odmówić pomocy 14-letniej dziewczynce - powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Aleksandra Gajewska. - Sumieniem wycierają sobie usta również politycy Prawa i Sprawiedliwości. To oni składają ręce przed ołtarzem, a potem skazują cierpiące kobiety, cierpiące dzieci na kolejne dramaty - dodała.

- To jest prawdziwy skandal, że 14-latka zgwałcona przez swojego wujka nie mogła dokonać legalnej aborcji - powiedział poseł z Podlasia Krzysztof Truskolaski.

W ramach interwencji poselskiej, politycy PO skierują teraz pisma do wszystkich szpitali w województwie podlaskim z pytaniami, ile takich przypadków odnotowano po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. - Tej dziewczynce powinno się pomóc w pierwszym szpitalu, do którego się zgłosiła. Niestety takiej pomocy nie otrzymała - dodał poseł.

Barbara Nowacka przypomniała, że w polskim prawie dopuszcza się aborcję w przypadku czynu zabronionego, jakim jest gwałt. - W tej sytuacji lekarze złamali prawo, ponieważ mieli obowiązek pomóc - powiedziała posłanka. - To jest systemowe dopuszczenie do całkowitego zakazu aborcji, mimo że prawo stanowi inaczej - dodała.

Zmiana klauzuli sumienia?

- Koalicja Obywatelska przygotowuje projekt ustawy, który zmieni zasady klauzuli sumienia. Domagamy się, by dotyczyła wyłącznie osób fizycznych. Lekarzy, a nie instytucji. Takie przepisy przedstawimy w najbliższych dniach - zapowiedziała Barbara Nowacka.

