i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS, Paweł Kicowski/SUPER EXPRESS

Nie miała odwagi?

Posłanka Arent nie pojawiła się w Sejmie na głosowaniu. Zostanie ukarana?

Piątek 7 lipca minął pod znakiem ważnych dla rządu głosowań. Mimo to posłanka PiS Iwona Arent, która ostatnio przeżywa dramatyczne dni w związku z aferą dotyczącą jej syna, nie pojawiła się w Sejmie. To właśnie po publikacjach "Super Expressu" o brutalnej napaści jej syna posłanka zapowiedziała, że wycofuje się z życia publicznego. Nie zwalnia jej to jednak z poselskich obowiązków.