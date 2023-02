Spis treści

Nowe badanie. Tak zmieniło się nastawienie Polaków do Ukraińców

Czwartkowa "Rzeczpospolita" opublikowała badanie, z którego wynika, że nastawienie Polaków do Ukraińców niemal rok po wybuchu wojny na Ukrainie zmieniło się. Co ważne, raport ekspertów z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jest badaniem porównawczym, które zostało przeprowadzone wśród osób w wieku 16–65 lat oraz próbie regionalnej (obszar przygraniczny z Białorusią) w latach 2022–2023. Pierwsze wyniki opublikowano w lipcu 2022 r. Jak czytamy w "Rz", co do zasady pozytywna postawa Polaków względem Ukraińców i pomocy im, głównie militarnej, praktycznie nie uległa zmianie od początku wojny. Jednak na zadane przez naukowców pytanie: "Czy zmieniło się Pana(i) nastawienie do uchodźców z Ukrainy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, tj. od czerwca 2022 roku?", aż jedna czwarta badanych odpowiedziała "tak". W tej grupie aż 68 proc. wskazało, że jest to zmiana w kierunku negatywnym.

Zidentyfikowaliśmy bowiem nowe zjawisko – efekt, który nazwaliśmy dysonansem pozytywnego nastawienia. Zjawisko to dotyczy społecznej percepcji uchodźców z Ukrainy – wyjaśnia w rozmowie z "Rz" kierujący badaniami dr Robert Staniszewski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czego najbardziej obawiają się Polacy? Wzrostu inflacji i przestępczości

Z badania, którego wyniki opublikowała "Rz", wynika, że Polacy mają sporo obaw związanych z sąsiednim narodem. Naukowcy podkreślają, że porównaniu z poprzednim badaniem spadło znaczenie ukraińskiego nacjonalizmu, ale znacznie częściej ankietowani wymieniali postawę roszczeniową Ukraińców oraz inną kulturę naszych sąsiadów. Oto czego najbardziej obawiają się Polacy ze strony Ukraińców:

negatywnego wpływu na rynek pracy,

negatywnego wpływu na polską gospodarkę i budżet państwa,

wzrostu inflacji

wzrostu przestępczości.

Polacy chcą pomagać Ukraińcom, ale głównie militarnie. A inna pomoc?

Z badania płynie też wniosek, że Polacy są zgodni, aby pomagać militarnie Ukrainie, np. przekazując broń, sprzęt, ale nie zgadzają się na to, aby np. polscy żołnierzy zostali wysłani na Ukrainę w ramach misji NATO. Są też przeciwni świadczeniom rodzinnym i pomocy socjalnej dla uchodźców ukraińskich. 36 proc. ankietowanych nie zgadza się na finansowanie zakwaterowania dla Ukraińców. Za to aż 87 proc. badanych popiera przyjmowanie ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a 62 proc. jest za bezpłatna opieką medyczną dla Ukraińców w Polsce.

