Polacy źle oceniają współpracę Tuska i Dudy

Mamy prezydenta wywodzącego się z PiS oraz rząd kierowany przez lidera PO. Jak Polacy oceniają relacje Andrzeja Dudy (52 l.) i Donalda Tuska (67 l.) po ich wizycie w USA? Z sondażu wykonanego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że większość z nas (52 proc.) uznaje, że są złe. - Tak właśnie jest. Obu polityków dzieli wszystko – komentuje politolog Kazimierz Kik (77 l.).

Wizyta w Waszyngtonie nie miała precedensu. Po raz pierwszy w historii polski prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk przybyli razem do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem (82 l.). Jak po tej wspólnej wizycie oceniamy relacje prezydenta i premiera? 52 proc. ankietowanych przez Instytut Badań Pollster uważa, że są one złe. Z kolei 40 proc. twierdzi, że neutralne. - Rację mają ci, którzy uważają, że te relacje są złe. Prezydenta Dudę i premiera Tuska dzieli wszystko: pogląd, interesy oraz plany. Powinna ich łączyć Polska, ale w naszym kraju wszystko upartyjnione – mówi nam prof. Kazimierz Kik, politolog. - Wizyta polskich polityków na chwilę zjednoczyła prezydenta i premiera, ale to był incydent, w dodatku zainicjowany przez Amerykanów, którzy wykorzystali go do własnych celów politycznych. Za oceanem jest 9 mln Polaków, dlatego tamtejsi politycy zabiegają o ich głosy – tłumaczy ekspert.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17 marca 2024 roku metodą CAWI na próbie 1072 dorosłych Polaków. ABR