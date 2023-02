Kwaśniewski i Komorowski do Joe Bidena: Daj Ukraińcom rakiety i samoloty!

Wybory 2023. Nowy sondaż daje zwycięstwo PiS, ale bez samodzielnych rządów

Najnowszy sondaż przeprowadziła sondażownia United Surveys dla Wirtualnej Polski. Ankieterzy spytali Polaków, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w najbliższą niedzielę. Ponad 33 proc. (33,6 proc.) głosów otrzymała Zjednoczona Prawica/PiS. - To mniej niż w sondażu sprzed dwóch tygodni. Wtedy partia mogła cieszyć się poparciem na poziomie 34,6 proc. - czytamy na WP.pl. Drugie miejsce, z wynikiem 27,2 proc. głosów ma Koalicja Obywatelska. Jak zauważa Wp.pl. tu także widać spadek w porównaniu z poprzednim badaniem, w którym ugrupowanie Donalda Tuska mogło liczyć na 28 proc. głosów. Zaskakuje trzeci wynik Lewicy, która mogłaby liczyć na 8,7 proc. głosów, co oznacza spadek poparcia o 0,4 pkt. proc.

Sondaż wyborczy. Wybory parlamentarne 2023 przyniosą niespodzianki?

Z sondażu WP wynika, że do Sejmu dostały się jeszcze takie ugrupowania:

Polska 2050 z 7,5 proc. poparcia (spadek o 0,6 pkt pkt. proc.),

Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska, które zdobyły 7 proc. głosów (wzrost o 1,9 pkt pkt. proc.),

Konfederacja - 6,9 proc. głosów (wzrost o 1,7 pkt. proc.).

I to właśnie PSL i Konfederacja w sondażu WP.pl zyskują najbardziej.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Rozkład mandatów

Jak to poparcie przełożyłoby się na podział mandatów w Sejmie? Wyliczenia dla Wirtualnej Polski zrobił prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z jego analizy wynika, że Zjednoczona Prawica, mimo wygranej, nie mogłaby samodzielnie rządzić:

Prawo i Sprawiedliwość - 195 mandatów (wcześniej 203)

Koalicja Obywatelska - 154 (wcześniej 160)

Lewica - 35 (wcześniej 38)

Polska 2050 - 27 (wcześniej 32)

Konfederacja - 24 (wcześniej 13)

PSL-KP - 24 (wcześniej 13)

mniejszość niemiecka - 1 (wcześniej 1).

Porozumienie i AgroUnia poza Sejmem w wyborach 2023?

Poza Sejmem znalazłoby się nowe ugrupowanie łączące Porozumienie i AgroUnię. Sojusz tych partii może liczyć na 0,4 proc. głosów, co jest sporym spadkiem poparcia, bo aż o 1,5 pkt. proc.

Dodajmy, że sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 17-19 lutego 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

