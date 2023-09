Plakaty wyborcze zalewają Tarnów. Jakimi hasłami kandydaci próbują przyciągnąć wyborców?

Wybory 2023. Ile mandatów jest do rozdania w okręgu tarnowskim?

Już 15 października 2023 roku w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Obywatele dokonają wyboru 460 posłów z 41 wielomandatowych okręgów wyborczych, a także 100 senatorów z 100 jednomandatowych okręgów wyborczych. Okręg wyborczy nr 15 obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Tarnowa oraz powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, proszowickiego, tarnowskiego i wielickiego. W okręgu tarnowskim jest do rozdysponowania 9 mandatów poselskich. Poza tym w Tarnowie oraz powiatach tarnowskim i dąbrowskim, które wchodzą w skład okręgu nr 35 w wyborach do Senatu, osoby uprawnione do głosowania wybiorą 1 senatora.

Wybory 2023. Jakimi hasłami zachęcają wyborców kandydaci z Tarnowa?

W Tarnowie do połowy września można zauważyć coraz więcej plakatów wyborczych. Spacerując ulicami miasta najczęściej można natknąć się na materiały promocyjne z: Robertem Wardzałą (KO), Romanem Ciepielą (KO), Urszulą Augustyn (KO), Piotrem Górnikiewiczem (Trzecia Droga), Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (Trzecia Droga), Ryszardem Pagaczem (PiS), Wiesławem Krajewskim (PiS), Anną Pieczarką (PiS), Angeliką Świtalską (PiS) czy Jackiem Jabłońskim (Lewica).

Kandydaci na posłów i senatorów umieszczają na swoich plakatach hasła wyborcze. Jednak nie zawsze tak się dzieje. W tym roku możemy zaobserwować materiały promocyjne, na których znajduje się jedynie wizerunek kandydata, jego imię i nazwisko, nazwa komitetu oraz numer na liście. Tak jest choćby w przypadku: Roberta Wardzały (KO), Romana Ciepieli (KO), Piotra Górnikiewicza (Trzecia Droga), Władysława Kosiniaka-Kamysza (KO), Anny Pieczarki (PiS) czy Norberta Kaczmarczyka (PiS).

Wśród plakatów z hasłami wyborczymi trudno szukać oryginalnych pomysłów. Na tym tle wyróżnia się Angelika Świtalska (PiS), która reklamuje się sloganem: „Jeśli nie chcesz polskiej zguby, 11 wybierz luby”, będącym parafrazą słów: „Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby”; które wypowiada Klara do Papkina w „Zemście” Aleksandra Fredry.

Warto jeszcze odnotować plakat Ryszarda Pagacza (PiS), na którym widnieje rekomendacja premiera Mateusza Morawieckiego wraz z jego podpisem: „Takich posłów potrzebuje Polska, popieram i proszę o głos”. Natomiast wśród kandydatów KO najczęściej można przeczytać sztandarowe hasło: „Polska w naszych sercach”.

Wybory 2023. Gdzie nie można wieszać plakatów wyborczych?

Zgodnie z art. 10 Kodeksu wyborczego: „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”. Natomiast nie można tego robić pod żadnym pozorem: na terenie szkół, w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów, na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie, na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

