PiS wystawi Budę za Dudę?! Waldemar Buda kandydatem w wyborach prezydenckich?

Rzecznik rządu wmieszał się w awanturę Andrzeja Dudy i Waldemara Budy

Po ostatniej wypowiedzi Waldemara Budy i reakcji na nią Andrzeja Dudy, wydaje się, że serial związany z KPO jeszcze trochę potrwa. Najpierw minister rozwoju i technologii stwierdził, że "prezydent nie powiedział, że jest przeciwny ustawie, tylko powiedział: nie podpiszę ustawy takiej a takiej. Nie odnosząc się nawet do tego, co jest na stole". - Dzisiaj już wiem, że te rozmowy, które są prowadzone z prezydentem po tej wypowiedzi, bardzo mocno go uspokajają. Nie podejrzewam, żeby były problemy na poziomie prezydenta z zaakceptowaniem rozwiązań, które są wynegocjowane z Komisją Europejską - dodał Waldemar Buda. Andrzej Duda w odpowiedzi wylał na ministra kubeł zimnej wody. - Nie wiem, od kogo Pan Minister Buda czerpie takie informacje, ale są one nieprawdziwe i w swojej wypowiedzi niestety mija się z prawdą - zaznaczył prezydent. W awanturę wmieszał się jeszcze rzecznik rządu. - Minister Waldemar Buda popełnił błąd, bo nie uczestniczy w negocjacjach z Kancelarią Prezydenta. Rozumiem dobre intencje ministra Budy, ale tutaj się zapędził, zresztą już za to przeprosił - podkreślił Piotr Muller.

Waldemar Buda kandydatem PiS na prezydenta? Na Andrzeja Dudę też nikt nie stawiał

Kto wie, może już za dwa i pół roku to Waldemar Buda będzie rozdawał karty i jego będzie trzeba prosić o podpisywanie ustaw. Już w maju pisaliśmy o tym, że prezes PiS coraz poważniej rozważa postawienie na młodego ministra w wyścigu o fotel prezydencki. - To chłopak świetnie czujący się w mediach, z kulturą i prezentacją. Teraz ma 40 lat, więc w 2025 r. będzie miał 43, czyli tyle, ile Duda miał kiedy wygrał wybory prezydenckie - mówił nam jeden z polityków PiS. Z ostatniego sondażu przeprowadzonego dla "Super Expresu" przez Instytut Badań Pollster wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy wynika, że najlepszym kandydatem w wyborach prezydenckich byłby Mateusz Morawiecki. Tyle że na Andrzeja Dudę też nikt nie stawiał...

