Dramat Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Gigantyczny spadek

Politolog: Brudziński to poważny gość. Dobra decyzja PiS

Trzecia Droga nie jest już trzecią siła

Do wyborów parlamentarnych zostały już tylko cztery miesiące. Liderów poparcia dla partii niezmiennie jest dwóch: na pierwszym miejscu utrzymuje się PiS (34,43 proc.), a na drugim KO (30,74 proc.) - wskazuje sondaż Instytutu Badań Pollster. W porównaniu z takim samym badaniem z maja, zmiana nastąpiła na pozycji trzeciej, bo tym razem plasuje się na niej Konfederacja (11 proc.), której miejsca ustąpiła Trzecia Droga (9,85 proc.) ze stratą aż 4,1 proc.

Gawkowski: Brudziński wprowadzi zamordyzm

KO równa się z PiS

Skąd taka zmiana? - To efekt marszu 4 czerwca, który sprawił, że KO przybyło kilka procent i kilka procent ubyło Trzeciej Drodze oraz Lewicy. W ramach elektoratu opozycji demokratycznej nastąpiło przemieszczenie na korzyść KO – tłumaczy politolog, prof. Antoni Dudek. - Podejrzewam, że ten proces się nie zatrzyma i pojawi się „mijanka”, czyli wkrótce zrównają się notowania PiS i KO i do wyborów nie będzie wiadomo, kto zdobędzie najwięcej mandatów. O ile PiS nie wymyśli czegoś, co pozwoli ugrupowaniu zwiększyć przewagę – dodaje ekspert. Badanie zostało wykonane w dniach 16-18 czerwca na próbie 1024 dorosłych Polaków.

