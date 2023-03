Pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. To U.S. Army Garrison Poland

We wtorek, 21 marca szef MON wziął udział w uroczystości przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia (Area Support Group Poland, ASG-P) w Garnizon Sił Zbrojnych USA (U.S. Army Garrison Poland). Odbyła się ona na terenie Camp Kościuszko w Poznaniu.

Stała kwatera główna V Korpusu Armii USA w Camp Kościuszko w Poznaniu to spełnienie obietnicy, jaką jeszcze w czerwcu zeszłego roku, w Madrycie, na posiedzeniu NATO złożył prezydent Joe Biden. - Bardzo doceniamy, to że wojska Stanów Zjednoczone są na stałe w naszym kraju, szczególnie kiedy Rosja napadła na Ukrainę i próbuje odbudować swoje imperium - mówił minister Mariusz Błaszczak.

- Nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie naszym narodom bezpieczeństwa. Amerykański garnizon sił lądowych w Polsce zapewnia żołnierzom stałe wsparcie dla stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce - podkreślił słowo „stałe" ambasador USA Mark Brzezinski.

Tak o zadaniach swoich żołnierzy mówił płk Jorge Fonseca, pierwszy dowódca stałego garnizonu US Army w Poznaniu: - Naszą podstawową misją jest poprawa jakości życia żołnierzy i cywilów oraz zwiększenie gotowości operacyjnej wojsk amerykańskich w Europie i w Polsce.

Stały garnizon wojsk USA to dopiero początek

Garnizon wojsk USA w Polsce to ważny symbol, choć to dopiero początek drogi do rozbudowy stałej obecności wojsk USA w Polsce. Sam garnizon w Poznaniu to na razie 13 żołnierzy i 140 cywilów zapewniających wsparcie administracyjne dla pozostałych rotacyjnych jednostek wojsk amerykańskich w Polsce. Ich zadaniem będzie:

organizacja wyżywienia,

organizacja uposażenia,

organizacja usług pocztowych,

konserwacja pojazdów i uzbrojenia żołnierzy amerykańskich obecnych w naszym kraju.

A jest ich coraz więcej.

Amerykanie bronią wschodniej flanki NATO

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce wzrosła do ok. 10 tysięcy. Stacjonują oni w 11 jednostkach, m.in.:

w Poznaniu,

Żaganiu,

Skwierzynie,

Świętoszowie,

Radzikowie,

Mielcu,

Bolesławcu,

Jasionce

i Toruniu.

Wojska te ćwiczą i szkolą się na terenie całej Polski oraz działają także w pozostałych państwach wschodniej flanki NATO. Wśród wojskowych są m.in. piloci myśliwców F-15, operatorzy systemów przeciwlotniczych Patriot, a także żołnierze dywizji powietrznodesantowej.

