Nagłe wystąpienie Donalda Tuska! Nikt go nie zapowiadał. Co się dzieje?!

Spotkania otwarte przewodniczącego PO Donalda Tuska w trzech miastach woj. śląskiego, posiedzenie klubu KO i spotkania parlamentarzystów i samorządowców z mieszkańcami w 100 miejscach w woj. śląskim – zapowiedział w piątek w Gliwicach szef klubu KO Borys Budka. Spotkanie otwarte z Tuskiem ma się obyć 17 marca o godz. 17, takie są zapowiedzi: - Specjalnie zapraszamy dzisiaj do Bytomia na godz. 17 (…) na spotkanie otwarte pana premiera Donalda Tuska, które inauguruje de facto to, o czym będziemy rozmawiać w woj. śląskim. Woj. śląskie to nie tylko Górny Śląsk, Katowice, Gliwice, a więc również otwarte spotkania w Częstochowie i Bielsku-Białej - komentował Budka. Jednak zanim do tego dojdzie, to już o 14:00 Donald Tusk ma wystąpić na niezapowiadanej wcześniej konferencji prasowej! Co się stało? Więcej informacji wkrótce.