Spis treści

Na kogo głosować w wyborach 2023?

Jeśli zadajecie sobie pytanie, na kogo głosować w wyborach parlamentarnych 2023, które odbędą się 15 października 2023, ten artykuł jest dla was. Poniżej znajdziecie najważniejsze punkty programu partii politycznych od lat obecnych na polskiej scenie politycznej, a także ugrupowań, których w obecnej kadencji Sejmu nie ma, ale już wiadomo, że w najbliższych wyborach 2023 wystartują. Wybory 2023 odbędą się jesienią. Prezydent Andrzej Duda z czterech możliwych terminów określonych przez Konstytucję wybrał jeden - 15 października. Politycy PiS, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL czy Lewicy dawno rozpoczęli kampanię wyborczą. Chcecie poznać pomysły na Polskę największych zarejestrowanych w tych wyborach komitetów? Oglądajcie kolejne wielkie starcie polityków największych komitetów wyborczych, czyli debatę przedwyborczą "Super Expressu" pn. "Najważniejsze wybory" już w niedzielę, 8 października, o godz. 18:00. Transmisja na żywo na naszych kanałach na YouTube, Facebooku i na SE.pl.

Wybory 2023. Partie wystawią pewniaków i nowych kandydatów

Listę komitetów wyborczych, jakie wystawią swoich kandydatów, poznamy, kiedy będzie znana data wyborów. Partie będą zbierać podpisy i sukcesywnie rejestrować swoje komitety wyborcze. Z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można jednak stwierdzić, że w wyborach 2023 wystartują ugrupowania:

Koalicja Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Lewica

Polska 2050

Polskie Stronnictwo Ludowe

Agrounia

Konfederacja.

Program wyborczy PiS. 800 plus i czternasta emerytura to nie wszystko

Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce od 2015 roku. Zjednoczona Prawica powalczy jesienią o trzecią kadencję. Wcześniej PiS rządziło w latach 2005-2007. PiS w swoim programie mocno podkreśla prawo do życia, wolności i równości, walkę z patologiami państwa czy wspieranie obywateli przez państwo. Partia już w 2015 roku miała solidny program socjalny, którym przekonała wyborców, a na wybory 2023 proponuje m.in.:

800 plus jako nowe, zrewaloryzowane 500 plus

czternastą emeryturę na stałe

darmowe autostrady

bezpłatne leki dla seniorów, ale też bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży

nowoczesny system skarbowy

szczelny system podatkowy

dalsza modernizacja polskiej armii.

Program wyborczy Platformy Obywatelskiej. Odsunięcie PiS od władzy

Platforma wraz z Koalicją Obywatelską idzie do wyborów, aby odsunąć PiS od władzy, co wielokrotnie podkreślał jej lider Donald Tusk. PO istnieje na scenie politycznej równie długo, co PiS. I Platforma już rządziła Polską - w latach 2007-2015. Przez dwie kadencje PO wraz z PSL-em współtworzyła koalicyjny rząd. Co proponuje PO wyborcom?

babciowe, czyli wsparcie dla matek wracających do pracy po urodzeniu dziecka

wyższe płace

przywrócenie praworządności w Polsce

rozliczenie polityków PiS z 8 lat rządów

wolność i demokrację dla wszystkich

europejską ochronę zdrowia.

Program wyborczy Konfederacji. Gospodarka i liczne kontrowersje

Konfederacja to partia, która w swoim programie głównie skupia się na gospodarce. "Nie zbudujemy silnego państwa bez silnej gospodarki" - piszą na swoje stronie internetowej członkowie Konfederacji. Jednak warto pamiętać, że kwestie gospodarcze zawsze idą w parze ze światopoglądem i wartościami, jakie partia reprezentuje. Ogromne kontrowersje budzą poglądy głoszone przez członków tej partii na temat Rosji, wojny w Ukrainie, osób LGBT. Głośne hasło Konfederacji to: "Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT". Konfederacja uważa także, że Fundusz Odbudowy (z którego mają pochodzić środki z tak wyczekiwanego przez Polaków Krajowego Planu Odbudowy) jest nielegalnym programem unijnym. Partia w swoim programie przedstawia także postulat racjonalizacji dostępu do broni, a zapowiedzi ich liderów wynika, że opowiada się także za likwidacją 13. i 14. emerytury oraz 300 plus. Pamiętać należy również o tym, że w skład Rady Liderów Konfederacji - poza medialnym Krzysztofem Bosakiem czy Sławomirem Mentzenem - wchodzi także Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke. W 2019 roku wszyscy posłowie Konfederacji podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego ws. zakazu aborcji. Oto najważniejsze punkty programu:

“1000+” - powszechna ulga podatkowa

PIT 0%,

dobrowolny ZUS,

paliwo 3 zł/l

obniżenie podatków

zmniejszenie świadczeń socjalnych

szybkie i sprawiedliwe sądy

bon oświatowy i kulturalny w miejsce powszechnej i obowiązkowej edukacji.

Program wyborczy PSL. Ta partia już kilka razy rządziła

PSL to bez wątpienia najdłużej działająca partia na scenie politycznej. Partię założył jeszcze Wincenty Witos. PSL skupia się w swoim programie w dużej mierze na obszarach wiejskich i na mniejszych miejscowościach. Warto przypomnieć, że po 1989 roku Polskie Stronnictwo Ludowe kilkukrotnie współrządziło już Polską, tworząc rządy koalicyjne z SLD w latach 1993-1997 i 2001-2003 oraz z Platformą Obywatelską w latach 2007-2015. Oto najważniejsze punkty z dokumentu programowego:

pakt dla zdrowia, czyli przywrócenie pełnego działania opieki medycznej

stawka 0% VAT na tradycyjną, zdrową żywność - to ukłon w stronę rolników

bezpłatne żłobki i kluby malucha

rozwiniecie programu 500 plus

1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych bez progu dochodowego.

Program wyborczy Polski 2050. Rozdział Kościoła od państwa

Polska 2050 to relatywnie nowe ugrupowanie, które jako partia zostało zarejestrowane w 2021 roku. Ma swój klub poselski w Sejmie. Jest mocno aktywne w życiu publicznym. Liderem jest Szymon Hołownia, który kandydował w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Co proponuje Polska 2050 w swojej Strategii 2050? Oto najważniejsze punkty:

rozdział Kościoła od państwa

wejście Polski do strefy euro

przeprowadzenie zielonej transformacji energetycznej

nowe media publiczne

wzmocnienie służby publicznej w Polsce

przewidywalny system gospodarczy i podatkowy – odwrotność Polskiego Ładu

równe szanse edukacyjne najmłodszych Polaków - na miarę wyzwań XXI wieku.

Agrounia. Program wyborczy skupia się na gospodarce i rolnictwie

Agrounia przedstawia się jako "ogólnopolski ruch społeczny tworzący wspólnotę konsumentów i rolników". To również młody ruch, który wyrósł ze środowiska rolniczego rozczarowanego polityką Prawa i Sprawiedliwości wobec tej grupy społecznej. Liderem Agrounii jest Michał Kołodziejczak. Nie ma go w obecnym parlamencie, ale Kołodziejczak wielokrotnie zapowiadał start w wyborach 2023. Był nawet pomysł, aby Agrounia poszła do wyborów razem z Porozumieniem. Najważniejsze punkty z programu Agrounii, którego hasło brzmi " "AGROunia żywi i broni", to:

propagowanie zdrowej żywności

obrona rynku krajowego

bezpieczeństwo żywieniowe państwa

stabilność gospodarstw rodzinnych

silne i sprawne państwo

dobrobyt budowany przez pracę

dobre płace

koniec z chaosem przestrzennym

1 proc. PKB dla Samorządowej Kasy Mieszkaniowej na budowę mieszkań i remonty.

Program wyborczy Lewicy. Aborcja na żądanie i wsparcie osób LGBT

Lewica to połączenie dawnego SLD, Partii Razem Adriana Zandberga oraz środowiska skupionego wokół Wiosny Roberta Biedronia. Partia skupia się głównie na zalegalizowaniu małżeństw jednopłciowych, wsparciu osób LGBT+ oraz wprowadzeniu aborcji na życzenie w Polsce. Warto dodać, że SLD już Polską rządziło, dwukrotnie: w latach 1993-1997 oraz 2001-2005. Oto najważniejsze punkty programu:

"Legalna aborcja. Bez Kompromisów" - Lewica mówi TAK!

wsparcie dla osób LGBT

współpraca – polityka klimatyczna

wspólnota – wsparcie dla rodzin

wolność – równe prawa.

