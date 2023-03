Mocna zapowiedź premiera Morawieckiego. "Będziemy inwestować w polski przemysł zbrojeniowy"

Premier Morawiecki o rządowym programie wspierania produkcji amunicji

Rada Ministrów w ciągu kilku dni przyjmie specjalny wieloletni program, który będzie wspierał produkcję amunicji w różnych częściach kraju, w firmach prywatnych i państwowych - zapowiedział w poniedziałek, 27 marca premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Zakładach Metalowych Dezamet SA. Co więcej, Morawiecki podkreślił, że wkrótce otrzymamy rekompensatę w wysokości około 300 milionów euro, a Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie.

W miejsce broni przekazanej Ukrainie będziemy mogli kupić nowocześniejszą broń, amunicję, a także tworzyć nowe linie technologiczne i inwestować w polski przemysł zbrojeniowy! - oświadczył premier.

Premier Morawiecki zapowiedział 300 mln euro rekompensaty dla Polski

Mateusz Morawiecki odwiedził w poniedziałek, 27 marca Zakłady Metalowe Dezamet SA, należące do Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowej SA. Towarzyszyli mu wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz komisarz UE ds. przemysłu i rynku wewnętrznego Thierry Breton. Przypomnijmy, że w miniony piątek, 24 marca, po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej, premier Morawiecki poinformował że Polska otrzyma rekompensatę od Unii Europejskiej za broń przekazaną Ukrainie. Jak wówczas przekazał, do świąt Wielkanocnych do Polski trafi do 300 mln euro rekompensaty, a w kolejnych miesiącach dodatkowe 500-600 mln euro. - Ta wizyta to potwierdzenie ustaleń zakończonego w piątek szczytu Council of the European Union - dodał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

Unijny komisarz Thierry Brenton: Polska jest liderem w dostarczaniu wsparcia militarnego

Podczas briefingu w Dezamecie, unijny komisarz Breton zwrócił uwagę na niesamowitą solidarność Polski z Ukrainą. - Polska jest liderem w dostarczaniu wsparcia militarnego - podkreślił komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. - Przekazanie 4 proc. polskiego PKB na obronność to znaczący krok dla bezpieczeństwa całej Europy - zaznaczył. Dodajmy, że Breton odwiedza kolejne kraje Unii Europejskiej, aby zapoznać się z możliwościami zwiększenia produkcji przemysłów zbrojeniowych. Wcześniej był m.in. w Czechach, we Francji i w Bułgarii. W sumie odwiedzi 11 państw.

Zakłady Metalowe Dezamet są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Zakłady Metalowe Dezmet SA należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka z Podkarpacia zatrudnia prawie 700 osób. Produkuje amunicję artyleryjską, moździerzową i granatnikową. Od wielu lat specjalizuje się w produkcji wojskowej. Dodatkowo, jak czytamy na jej oficjalnej stronie internetowej, firma świadczy usługi i sprzedaż w zakresie produkcji cywilnej i obróbki metali, a także posiada laboratorium pomiarowe i badawcze.