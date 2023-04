Minister Błaszczak proponuje nowe szkolenie dla cywili: „Trenuj jak żołnierz”. Można dostać 130 zł dziennie!

"Trenuj jak żołnierz"

O rozpoczęciu nowego problemu szkoleń wicepremier Błaszczak poinformował podczas wizyty w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, gdzie spotkał się z trenującymi m.in. na czołgach Leopard 2 żołnierzami. – Inaugurujemy kolejną edycję naszego programu „Trenuj z wojskiem” - tym razem pod nazwą „Trenuj jak żołnierz”. To kolejna, rozszerzona wersja, która odpowiada potrzebom zgłaszanym przez uczestników już trzech edycji naszego programu – powiedział Błaszczak.

Jak dodał, spotkał się z głosami uczestników szkoleń, że dotychczasowe jednodniowe szkolenia są za krótkie, a ich uczestnicy ze względu na pracę zawodową nie mogą brać udziału w pełnowymiarowych szkoleniach, np. w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

– Specjalnie w odpowiedzi na przedstawione potrzeby sformowaliśmy tę nową wersję naszego programu. 16-dniowe szkolenie: 2 dni na zapoznanie się z jednostką - w maju będziemy organizowali takie kursy zapoznawcze - a potem dwa tygodnie w dwóch edycjach - lipcowej i sierpniowej - zapowiedział szef MON.

Szkolenie z przysięgą wojskową

Dodał też, że program szkoleń będzie skoncentrowany na praktycznych umiejętnościach, takich jak umiejętność obsługi broni, pierwsza pomoc medyczna, podstawy walki wręcz, a także przetrwanie w trudnych w warunkach. – To wszystko w ramach programu, który kończy się przysięgą wojskową – zaznaczył.

Jak podkreślił szef MON, uczestnicy szkolenia będą mogli otrzymać zwrot kosztów w takiej wysokości, jak żołnierze rezerwy podczas szkoleń. – Zależy nam, by jak najwięcej osób było przeszkolonych, wiedziało, jak posługiwać się bronią, jak zareagować w trudnej, kryzysowej sytuacji – podkreślił Błaszczak, zachęcając do uczestnictwa w programie. – Naszym hasłem jest „Trzy O”: otwartość w naborze - już rozpoczynamy internetowy nabór, zachęcam, żeby się zgłosić; otwartość w szkoleniu - punkty szkolenia są tak sformułowane w odpowiedzi na największe oczekiwania uczestników „Trenuj z wojskiem”, to punkty cieszące się największym zainteresowaniem, no i otwartość na ludzi - dlatego sformułowaliśmy ten program – powiedział Błaszczak.

Program będzie realizowany w blisko 30 jednostkach wojskowych. W części praktycznej będzie obejmował 14 dni.

Pierwsze szkolenia w maju

Jak informuje MON, pierwszy etap szkolenia, który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, natomiast szkolenie właściwe odbędzie się między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

– W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy (130 zł dziennie). Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.