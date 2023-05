Małymi krokami ku polskim… siłom kosmicznym? Satelity namierzą przeciwnika z dokładnością do 30 cm

Kosmonautyka, od chwili jej powstania, działa na użytek wojska. Jednak stosunkowo od niedawna decydenci uświadomili sobie, że obok sił lądowych, morskich i powietrznych muszą zaistnieć siły kosmiczne. To może brzmi nieco, jakieś bajdurzenie rodem z powieści SF, ale nim nie jest. W 2018 r. prezydent USA ogłosił powstanie takiego rodzaju sił zbrojnych. Nie brakowało opinii poddających w wątpliwość słuszność takiej decyzji, a krytycy zapominali, że trzydzieści lat wstecz był w USA prezydent, który promował tzw. program wojen gwiezdnych, który w dużej mierze przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego. Jego kontynuatorka, czyli Federacja Rosyjska chyba wyciągnęła lekcję z historii sprawę uprościła i dokooptowała siły kosmiczne do powietrznych. Od 2011 r. Siły Powietrzno-Kosmiczne Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej są jednym z trzech podstawowych rodzajów jej militarnej struktury.

Oczywiście Polska nie może równać w rzeczonej mierze ani do USA, ani do Rosji, Chin czy Francji. Zresztą, one też nie od razu swoje siły kosmiczne zbudowały. Polski krok w kosmos dla zapewnienia państwu bezpieczeństwa wykonano w grudniu 2022 r. Agencja Uzbrojenia podpisała wówczas umowę z Airbusem na użytkowanie dwóch satelitów rozpoznania obrazowego (wywiadowczych – jak kto woli) przez trzy lata (do 2027 r). Kosztować to będzie podatnika 2,7 mld zł. Suma wskazuje, że wzmacnianie obronności tanie nie jest.

– Wreszcie udało się przełamać niemoc państwa polskiego w zakresie pozyskania własnych satelitów. Podpisaliśmy umowę z Francuzami na własne systemy obserwacji Ziemi, wkrótce podpiszemy kolejne umowy związane z SATCOM-em, czyli satelitami komunikacyjnymi, Ambicją rządu jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego, by w przyszłości tego typu technologie powstawały w kraju – wypowiedział się dla Neweserii Biznes Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej.

Pod Bydgoszczą spadł obiekt wojskowy. Na miejscu wojsko i policja Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dane z satelitów będą kierowane do stacji odbiorczej zlokalizowanej w Polsce (w cenie transakcji). Satelity (z rodziny Pleiades Neo – każdy o wadze 920 kg) mogą obserwować/wykrywać obiekty/cele z dokładnością do 30 cm. Będą działać w ramach tzw. konstelacji francuskiej, dzięki czemu Polska zyska dostęp do danych z większego obszaru Ziemi. – To klucz do współpracy, do tego, żebyśmy potrafili czerpać z doświadczeń i know-how naszych sojuszników oraz wymieniać się tymi zdolnościami, które będziemy mieli. Ale najważniejsze jest to, że w tej konstelacji nie będziemy kupować usług, tylko będziemy jednym z usługodawców, bo będziemy właścicielem jednego z satelitów – podkreśla wiceminister Ociepa.

2,7 mld zł zainwestowane w satelity wzmacniają polską obronność „w obrębie najnowszej, bo uznanej zaledwie cztery lata temu, domeny operacyjnej NATO, jaką jest kosmos”. W opinii wiceministra MON… – Jeśli Polska chce być dalej aktywnym członkiem NATO, odgrywającym rolę lidera w Europie, to także musi w tym temacie rozwijać swoje zdolności i właśnie to czynimy…

W perspektywie MON zapowiada kolejne umowy w tzw. zakresie satelitarnej komunikacji. Podkreśla, że w omawianym temacie ściśle współpracuje z Polską Agencją Kosmiczną. Kiedy będziemy mieć czwarty rodzaj sił zbrojnych?

Według przedstawiciela amerykańskiego wojska, źródłem zagrożeń są między innymi Chiny, które posiadają zdolności oraz zamiar prowadzenia ataków ukierunkowanych na obiekty kosmiczne USA.@Defence24pl @Space24pl @szymonpalcze #USA #Chiny https://t.co/7WlnnY7dQr— CyberDefence24 (@CyberDefence24) April 5, 2023