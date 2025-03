Magdalena Biejat wbija szpilę Trzaskowskiemu i składa zaskakującą obietnicę: "Ułaskawię skazanych za pomoc w aborcji"

Bezpieczeństwo to nie tylko produkcja armatohaubic. Chcę żeby każda kobieta była bezpieczna keidy trafia do szpitala w zagrożonej ciązy. Żeby była bezpieczna w domu, kiedy mąż, czy partner groził przemocą. Chcę bezpieczeństwa finansowego dla samodzielnych mam. Jestem jedyną kandydatką, dla której prawa kobiet to nie kwiatek do kożucha, a priorytet