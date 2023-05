Kukiz o negocjacjach z Kaczyńskim. Podał kluczowy termin

Czynne i bierne prawo wyborcze. Prawo do głosowania a prawo do kandydowania. Czym się różnią?

Wybory już jesienią, ale partie zawierają sojusze już teraz. Już wiadomo, że PSL połączy swoje siły z Polską 2050, zaś PiS prawdopodobnie weźmie na swoje listy polityków KUKIZ15. Paweł Kukiz, który w czwartek był gościem w Radiu WNET, wyjaśnił, że kwestia podpisania porozumienia to kilka dni. - Ono się właściwie wykuło, tylko trzeba po prostu to podpisać, to musi mieć formę pisemną, muszę ludziom pokazać ludziom: proszę bardzo, tu jest podpisane, do tej pory prezes się ze wszystkiego wywiązywał - zaznaczył były kandydat na prezydenta. Zapowiedział również, że pozostaje podpisanie umowy, a to prawdopodobnie odbędzie się w tym lub w następnym tygodniu. - Jesteśmy tuż przed sformalizowaniem tych rozmów w postaci materiału piśmienniczego z podpisem prezesa Kaczyńskiego i moim […] Ja myślę, że to jest kwestia dni […] prawdopodobnie ten [tydzień] albo początek następnego – ocenił.

Najnowsze sondaże pokazują, że największe szanse na zwycięstwo ma PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na nieco ponad 30 procent poparcia, a to oznacza, że nie będzie w stanie rządzić samodzielnie.

