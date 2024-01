Kubeł zimnej wody dla Szymona Hołowni! Koniec marzeń o prezydenturze?!

Szymon Hołownia trzeci w sondażu prezydenckim

Szymon Hołownia szczerze, bez kluczenia, mówi o tym, że chciałby zostać prezydentem RP. - Ja mówię o tym chyba najbardziej uczciwie i otwarcie z całej klasy politycznej, nie kokietując - od czterech lat. Tak, chciałbym, ale jestem też realistą i wiem, że nie muszę i nie ma też takiego imperatywu, że "jeżeli nie ja, to świat się zawali"- wyznał marszałek Sejmu w podkaście "Wybory Kobiet". Lidera Polski 2050 zapewne nie napawa optymizmem prezydencki sondaż przeprowadzony przez Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Wynika z niego, że Szymon Hołownia zdobyłby 20 proc. głosów i uplasowałby się za Rafałem Trzaskowskim (30 proc.) i kandydatem PiS (27 proc.). Do projektu "prezydent Szymon Hołownia" z rezerwą podchodzą też jego koledzy z koalicji 15 października. Arkadiusz Myrcha i Sławomir Nitras wylali kubeł zimnej wody na głowę marszałka Sejmu!

Nie przegap: Popłoch w PiS?! Roman Giertych wymienił pięć nazwisk. Lawina już ruszyła!

Szymon Hołownia prezydentem? Kubeł zimnej wody od kolegów

Obaj politycy świetnie oceniają Szymona Hołownię w roli drugiej osoby w państwie. - Ma swój oczywiście charakterystyczny, dość barwny sposób, ale to też jest jego atut, zwłaszcza, że zderza się z dość takim często chamskim i prowokacyjnym językiem posłów PiS. Na razie Szymon Hołownia ze swojej roli wywiązuje się znakomicie - stwierdził Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Wtórował mu Sławomir Nitras. - Szymon Hołownia w odróżnieniu od pani marszałek Witek czy pana marszałka Kuchcińskiego, o panu Terleckim nie wspominając, dopuszcza do głosu opozycję. I to należy bardzo wyraźnie podkreślić. Do tego potrafi rozładować atmosferę w trudnych sytuacjach, które niewątpliwie i były i są jeszcze przed nami - ocenił minister sportu i turystyki. - Czy zatem sprawdziłby się jako prezydent - pytamy? - Jest świetnym marszałkiem - uciął wymownie Sławomir Nitras. Czy Szymon Hołownia już gra o prezydenturę? - To nie mnie oceniać. Sam publicznie zadeklarował, że jest zainteresowany startem w wyborach, ale do tego jest jeszcze bardzo długo. W polskiej polityce rok to jest wieczność, a to się wydarzy za dwa lata. Zobaczymy - tajemniczo powiedział Arkadiusz Myrcha.

Zobacz naszą galerię: Tak mieszka Szymon Hołownia