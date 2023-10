Kto wygrywa debatę "Debata o Polsce"?

Joachim Brudziński pogodzony z porażką? "My się na demokrację nie obrażamy"

W "Debacie o Polsce", którą już w niedzielę, 22 października organizuje "Super Express", udział biorą przedstawiciele komitetów wyborczych, które dostały się do nowego Sejmu oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP. Oto lista uczestników naszej "Debaty o Polsce": Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, Marek Jakubiak - sekretarz generalny Kukiz '15, Zjednoczona Prawica, Grzegorz Napieralski - Koalicja ObywatelskaMiłosz Motyka - Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, Przemysław Wipler – Konfederacja, Dorota Olko – Nowa Lewica. Głównym tematem debaty jest przyszły rząd oraz to, kto go stworzy. Jak Twoim zdaniem reprezentują się uczestnicy debaty. Głosuj na Twojego faworyta!