Konwencja PiS na Dolnym Śląsku. Sobota, 24 czerwca. Gdzie się odbędzie? PiS postawi na Wrocław?

Konwencja PiS na Dolnym Śląsku jest zaplanowana na 24 czerwca

Konwencja PiS jest zaplanowana na sobotę 24 czerwca. To już druga konwencja programowa PiS w ostatni czasie. Pierwsza, która została zorganizowana w maju pod hasłem "Programowy Ul" przyniosła nowe propozycje i zapowiedzi, które Prawo i Sprawiedliwość chce realizować. Chodzi o podwyższenie świadczenia 500 plus i wprowadzenie zmian przyszłego roku, by kwota świadczenia z programu Rodzina 500+ zostanie podniesiona do 800 złotych. Drugą propozycją przedstawioną w czasie majowej konwencji był nowy program bezpłatnych leków. Jak podano z darmowych leków będzie mogła korzystać kolejna grupa seniorów oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Dodatkowo Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zostaną też opłaty za autostrady. - Jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwe okresie, my to zniesiemy. Jeśli chodzi o sytuacje, gdzie autostrady są prywatne albo są w dzierżawie, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy - ogłosił prezes PiS.

Idąc za ciosem PiS organizuje kolejną konwencję programową. Pierwotnie konwencja miała się odbyć w Łodzi w tamtejszej Atlas Arenie. Jednak na kilka dni przed wyznaczoną datą konwencji, czyli przed sobotą 24.06, w poniedziałek (19.06) nowy szef sztabu wyborczego PiS, Joachim Brudziński ogłosił, że miejsce konwencji się zmienia i konwencja programowa PiS przenosi się na Dolny Śląsk: - Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia.

Gdzie odbędzie się sobotnia (24.06) konwencja PiS?

Konwencją PiS odbędzie się na Dolnym Śląsku, właśnie na ten region padł wybór. Dlaczego? Politycy opozycji twierdzą, że to za sprawą tego, iż prezydent Łodzi, w której miała się odbyć konwencja pierwotnie, Hanna Zdanowska zapowiedziała, że miasto przekaże dochód z wynajmu sali Atlas Areny zostanie przekazany na miejski program in vitro. Inni zaś twierdzą, że za zmianą miejsca konwencji stoi fakt, że w tę samą sobotę, 24 czerwca, we Wrocławiu ma się odbyć wiec Donalda Tuska.

Z nieoficjalnych informacji, które pojawiły się w mediach wynika, że konwencja PiS może odbyć się w Turowie. Taką informację ustalił Polsat News: - W dolnośląskim Turowie, gdzie znajduje się kopalnia węgla brunatnego, odbędzie się w sobotę konwencja PiS - czytamy na polsatnews.pl. Pytany o to przez Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller nie potwierdził tej informacji, ale też jej nie zaprzeczył. Dodał jednak, że: - Nie musimy być dokładnie w tym samym miejscu na placu, bo mogłoby się to niedobrze skończyć. Chcemy pokazać różne wizje Polski.

