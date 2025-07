Kontrole graniczne z Niemcami i Litwą ruszą o północy. Siemoniak: "Jesteśmy w pełni gotowi"

Kontrole graniczne z Niemcami i Litwą gotowe do startu

Od północy Polska wprowadza tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, poinformował o pełnej gotowości służb podczas briefingu po odprawie z wojewodami i służbami podległymi MSWiA.

- "Jesteśmy gotowi do wprowadzenia od północy tymczasowych kontroli na granicach polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. Otrzymaliśmy meldunki od wszystkich służb. Przygotowania objęły 52 miejsca przekraczania granicy z Niemcami, na granicy z Litwą mowa o 13 miejscach" – podkreślił minister Siemoniak.

W briefingu uczestniczyli także wiceministrowie Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk, komendant główny Policji nadinsp. Marek Boroń, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński.

Tysiące funkcjonariuszy na straży granic

Minister Tomasz Siemoniak przekazał szczegółowe informacje dotyczące zaangażowania służb w działania na granicach.

- "Zaangażowanych będzie 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 300 policjantów, 200 żandarmów oraz 500 żołnierzy WOT. Są w pełnej gotowości, aby od północy przystąpić do działań. Robimy to, ponieważ musimy zapewnić absolutną szczelność naszej granicy" – zaznaczył szef MSWiA.

Podziękował również służbom za sprawne przygotowanie infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia kontroli. Wyraził wdzięczność za gotowość do zmiany miejsca stacjonowania, często daleko od domu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Apel o wsparcie dla służb

Minister Siemoniak zaapelował do obywateli o wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, podkreślając, że reprezentują oni państwo polskie i tylko oni są uprawnieni do kontroli granicznej. Prosił o zaufanie i wsparcie dla służb mundurowych, które będą dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa. Szef MSWiA zapowiedział również, że o północy w Świecku odbędzie się kolejna odprawa i konferencja prasowa.

Podczas odprawy z wojewodami i służbami minister Siemoniak podkreślił, że działania te są skierowane przeciwko nielegalnej migracji i nie są wymierzone w uczciwych podróżnych legalnie przekraczających granice.

Poranny Ring 7:50 - Robert Winnicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.