Polskie terytorium 16 grudnia 2022 roku zostało zaatakowane ze strony Federacji Rosyjskiej rakietą. Myśmy nie wiedzieli, czy tych rakiet będzie więcej, czy będzie mniej. Czy one uderzą w Warszawę, czy uderzą w hub, który zabezpiecza Ukrainę w okolicach Rzeszowa. Myśmy tego nie wiedzieli. I co się stało? No nic się nie stało. I to jest najgorsze. Po pierwsze, rakieta nie została zestrzelona, co jeszcze można by zrozumieć, ponieważ my takich systemów (przeciwrakietowych - red.) nie mieliśmy, ale mogliśmy mieć i myślę, że to jest najważniejsza rzecz - mówił komandor Maksymilian Dura w "Raporcie Złotorowicza".