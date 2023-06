Konfederacja wejdzie do rządu? Ważna zapowiedź

Marsz 4 czerwca, który przeszedł ulicami Warszawy, okazał się wielkim sukcesem Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Teraz jednak czas na wspólną pracę, jeśli opozycja chce jesienią wygrać wybory i stworzyć rząd. To może się jednak okazać bardzo trudne bez Konfederacji. Nawet najnowszy sondaż to pokazuje - Na PiS zagłosowałoby 34,4 proc. ankietowanych, na PO - 29,1 proc., a na Konfederację - 13,4 proc. - wynika z nowego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Radia Zet. Co w takim razie zrobiłaby opozycja? Swoją ciekawą opinię na ten temat wypowiedział Piotr Zgorzelski. Jego zdaniem jest całkiem możliwe, że do rozmów z Konfederacją zasiądą pozostałe partie. Są jednak pewne warunki. - Jestem gotów rozmawiać z tymi politykami, ale nie wiem, kto jest w drugim rzędzie, czy nie będzie pana Brauna i jemu podobnych. Wtedy rozmowy o charakterze budowania koalicji są niemożliwe - powiedział Piotr Zgorzelski. Jak dodał, jest to możliwe pod pewnymi warunkami.

