Gdy Katarzyna Kotula została ministrą ds. równości w rządzie Donalda Tuska, osoby należące do społeczności LGBT przyjęły tę nominację z nadzieją. Wygląda na to, że się nie zawiodą. Nowa ministra jest bowiem mocno zdeterminowana w sprawie wprowadzenia związków partnerskich w Polsce. - Chciałabym jak najszybciej rozpocząć konsultacje do takiego projektu. Myślę, że to jest kwestia miesiąca, żebyśmy rozpoczęli konsultacje. Będę rozmawiać z premierem i będę go do tego gorąco namawiać - deklarowała Katarzyna Kotula w połowie grudnia w rozmowie z PAP. Teraz w wywiadzie z "SE" ministra ds. równości wskazała termin, w którym miałyby być zalegalizowane związki partnerskie w Polsce. Kiedy w naszym kraju zostanie zawarty pierwszy związek partnerski? - Mam nadzieję, że w przyszłym roku. Osoby, które ze sobą żyją, które prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, które często wychowują dzieci, będą mogły zawrzeć związek partnerski, bardzo mi na tym zależy - podkreśliła Katarzyna Kotula.

Związki partnerskie w Polsce. Katarzyna Kotula może liczyć na koalicjantów

Ministra ds. równości zapewniła, że na pewno ustawa o związkach partnerskich będzie procedowana. - Obiecuję, że zrobię wszystko, żeby została szybko wprowadzona i weszła w życie - dodała Katarzyna Kotula, która może liczyć w tej sprawie na koalicjantów. - Cieszą mnie słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni o tym, że te związki partnerskie powinny zostać wprowadzone. To znaczy, że właściwie chyba został nam tylko PSL, który musimy przekonać, choć też nie wiem, czy nie ma tam posłów i posłanek, którzy by związki partnerskie już teraz poparli - powiedziała nam ministra w rządzie Donalda Tuska. Co ciekawe, nie jest wykluczone, że związki partnerskie poprze przynajmniej część posłów Konfederacji. Mówił o tym w programie "Express Wieczorny" Przemysław Wipler. - Jeżeli ktoś chce ułatwić życie od strony administracyjnej, biurokratycznej, to jest to zgodne z deregulacyjnym podejściem wolnościowym Konfederacji - tłumaczył poseł.

Adopcja dzieci przez pary LGBT. Na razie nie ma tematu

Wprowadzenie związków partnerskich wydaje się zatem niemal przesądzone. Inaczej sprawa wygląda a adopcją dzieci przez party LGBT. W tej chwili w koalicji 15 października nie ma tego tematu, ale w przyszłości może to się zmienić. - Dzisiaj jesteśmy na etapie związków partnerskich. Będziemy rozmawiać o innych rozwiązaniach, jak przejdziemy przez ten pierwszy etap - oznajmiła Katarzyna Kotula. Jeśli chodzi o adopcję dzieci przez pary LGBT, to tu ministra mogłaby liczyć na ewentualne poparcie... siostrzeńca byłego premiera Mateusza Morawieckiego Franka Brody. - Sam chciałbym w przyszłości wychowywać z partnerem dziecko, żeby stworzyć normalną rodzinę - zdradził nam młody aktywista w 2021 roku.

