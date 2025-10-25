Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub. Była posłanka PiS Beata Mazurek wśród gości

Marta Kowalska
2025-10-25 21:20

To był ślub, o którym mówi cała Polska! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak” w Urszulinie, a wśród zaproszonych gości znalazła się także Beata Mazurek, była posłanka PiS. Wesele w luksusowym hotelu zgromadziło największe nazwiska show-biznesu.

To tu odbywa się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

  •  Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski pobrali się 25 października 2025 roku w eleganckim Hotelu Drob, który na czas uroczystości został całkowicie zamknięty dla około 150 gości.
  •  Ceremonia odbyła się w Sali Dubajskiej, a hotel oferujący 40 pokoi był parze znany z wcześniejszych wizyt.
  •  Na ślubie pojawiły się znane osobistości z mediów i polityki, w tym Edward Miszczak, Joanna i Jacek Kurscy.
  •  Obecność Beaty Mazurek podkreśla związki Katarzyny Cichopek z regionem Poleskiego Parku Narodowego i promocją lokalnej przyrody.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego – wydarzenie roku

25 października 2025 roku zapisał się w historii polskiego show-biznesu jako dzień, w którym Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w eleganckim Hotelu Drob w Urszulinie, niedaleko Warszawy. Na czas uroczystości obiekt został całkowicie zamknięty dla około 150 zaproszonych gości.

Kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości hotel wydał komunikat: „Na czas uroczystości obiekt zostaje zamknięty dla osób z zewnątrz” – poinformowano w oficjalnym oświadczeniu.

Wesele w luksusowym Hotelu Drob

Para młoda od dawna znała to miejsce. W przeszłości Cichopek i Kurzajewski odwiedzali hotel wielokrotnie – m.in. podczas majówki 2023 roku i andrzejek. Obiekt oferuje około 40 pokoi i 90 miejsc noclegowych, dzięki czemu idealnie sprawdził się jako przestrzeń dla kameralnej uroczystości.

Przyjęcie odbyło się w eleganckiej Sali Dubajskiej, jednej z najbardziej efektownych w regionie. Wokół hotelu pojawili się również paparazzi, a w sieci już krążą pierwsze zdjęcia z tej wyjątkowej nocy.

Gwiazdy i politycy na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Na liście gości znalazły się największe nazwiska świata mediów i polityki. Wśród zaproszonych pojawili się m.in. Edward Miszczak, Joanna Kurska z mężem Jackiem, Monika Pyrek, Apoloniusz Tajener oraz Beata Mazurek, była posłanka PiS.

Mazurek od lat aktywnie promuje region Poleskiego Parku Narodowego, z którym związana jest również Katarzyna Cichopek - pisze serwis telemagazyn.pl. Aktorka brała udział w wydarzeniach popularyzujących lokalną przyrodę, m.in. kampaniach dotyczących ochrony żurawi – symbolu Polesia.

