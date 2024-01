Komisja ds. wyborów kopertowych. Gowin pogrąży polityków PiS?

„Debata o Polsce”. Zapraszamy do ostrej dyskusji [07.01.2024]

zobacz co myślą

To może być polityczne trzęsienie ziemi! - Jarosław Gowin ma we wtorek przynieść polityczną petardę, żeby nie użyć słowa bombę. Z tego co wiem, były wicepremier przygotowuje się na wtorek już od dłuższego czasu. Niewykluczone, że przyniesie ze sobą na komisję mocną opowieść o najważniejszych politykach PiS – opowiada nam jeden z członków komisji ds. wyborów kopertowych.

Sprawa dotyczy wyborów prezydenckich wyznaczonych na 10 maja 2020 r. Z powodu pandemii COVID-19 mieliśmy głosować poza lokalami komisji, w arkuszach wkładanych do kopert. Na wydruk dokumentów wydano ok. 70 mln zł. Badaniem legalności niedoszłych wyborów kopertowych zajmuje się sejmowa komisja, na czele której stoi Dariusz Joński.

- Gowin jako jeden z nielicznych członków rządu zwracał uwagę, że i wybory kopertowe i to, co robi rząd jest niekonstytucyjne. Jesteśmy ciekawi kuchni podejmowania decyzji niezgodnych z prawem. Liczę, że Gowin ujawni kulisy całego procesu – mówi nam Dariusz Joński.

Wieczorny Express - Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z kolei wiceszef komisji ds. wyborów kopertowych Waldemar Buda (42 l.) zaznacza, że Gowin chce wrócić do polityki. - Prawda jest taka, że pan Gowin miał swój prywatny interes w tym, żeby blokować wówczas wybory korespondencyjne, bo starał się wtedy o marszałka Sejmu. A dziś ma interes w tym, żeby porozumieć się z Donaldem Tuskiem i wrócić do czynnej polityki. I to jest przykre, że najważniejsze decyzje, jakie podejmował w swojej karierze Gowin, były wyłącznie kierowane jego prywatnym interesem, jego ambicjami i ego – komentuje nam poseł PiS Waldemar Buda.