Joe Biden przeszedł badania lekarskie. "Nie ma poważnych schorzeń neurologicznych"

Joe Biden regularnie przechodzi badania lekarskie. Wszystko z powodu swojego wieku. Ostatnie badania prezydent USA miał 17 lutego, czyli tuż przed wizytą w Polsce, która rozpoczęła się 20 lutego wieczorem, gdy Joe Biden w Polsce zjawił się, przyjeżdżając pociągiem z Kijowa do Przemyśla (zostanie w Polsce do 22 lutego). Była to seria badań. Amerykańskiego przywódcę zbadało aż 10 specjalistów, m.in. m.in. kardiolog, ortopeda i neurolog w szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Po badaniach Joe Bidena Biały Dom wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że prezydent USA "jest zdolny do pełnienia swojej funkcji i wykonywania obowiązków" przynależnych prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. "Nie ma też poważnych schorzeń i problemów fizycznych oraz neurologicznych" - czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

Prezydent Biden pozostaje zdrowym, energicznym, 80-letnim mężczyzną, który jest w stanie z powodzeniem wypełniać obowiązki, jakie niesie prezydentura. Prezydent pozostaje zdolny do pełnienia obowiązków i w pełni wykonuje wszystkie swoje obowiązki, bez żadnych wyjątków czy udogodnień - ocenił prezydencki lekarz Kevin O'Connor, cytowany przez Biały Dom.

Na co choruje Joe Biden? Prezydent USA przyjmuje sporo leków

Wynik najnowszych badań lekarskich nie oznacza, że Joe Biden jest zdrów jak ryba. Ma swoje lata, więc pewne schorzenia są naturalne w jego wieku. Na co choruje Joe Biden? Prezydent USA przyjmuje sporo leków na:

migotanie przedsionków,

hiperlipidemię,

refluks żołądkowo-przełykowy,

alergie sezonowe,

cierpi na sztywny chód,

ma łagodną neuropatię stóp.

Tak Joe Biden dba o zdrowie. Nie pije alkoholu i regularnie ćwiczy

W raporcie o stanie zdrowia Joe Bidena można też wyczytać, że dobra kondycja prezydenta USA to efekt tego, że Biden bardzo dba o swoje zdrowie. Oprócz tego, że regularnie przyjmuje przepisane przez lekarzy leki, nie pali papierosów i nie pije alkoholu. Co więcej, regularnie ćwiczy. Lekarz Kevin O'Connor podkreśla, że Biden robi to aż pięć razy w tygodniu.

Ile lat ma Joe Biden? To najstarszy urzędujący prezydent USA

Ile lat ma Joe Biden? Jest najstarszym urzędującym prezydentem USA. Ma 80 lat. Jego wiek od dawna jest przedmiotem dyskusji w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie domagają się informacji o stanie zdrowia swojego prezydenta, a opozycja jawnie poddaje w wątpliwość zdolność Bidena do podejmowania racjonalnych decyzji, właśnie z uwagi na wiek i wiążące się z nim choroby. Już kiedy Joe Biden ogłosił w 2020 roku start w wyborach prezydenckich, jego poprzednik, wówczas urzędujący prezydent USA Donald Trump wytykał Bidenowi wiek, choć sam nie był wcale najmłodszy, a co więcej, wprost mówił, że Biden ma demencję! W rezultacie Joe Biden regularnie poddaje się badaniom lekarskim, po których Biały Dom wydaje oświadczenie o stanie zdrowia amerykańskiego przywódcy.

Joe Biden w Polsce. Prezydent USA wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego

Dodajmy, że badania Joe Bidena odbyły się tuż przed wizytą prezydenta USA w naszym kraju. Prezydent USA pojawił się w naszym kraju 20 lutego wieczorem, przyjechał pociągiem z Kijowa do Przemyśla, bo niespodziewanie odwiedził ogarniętą wojną Ukrainę. Joe Biden w Polsce będzie 21-22 lutego. 21 lutego, o godz.17.30 wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego na temat wojny na Ukrainie. Będzie to historyczna mowa Bidena, bowiem słuchać będzie jej cały świat. 24 lutego minie rok od brutalnej napaści Rosji na Ukrainę. Wizyta Joe Bidena w Polsce oznacza też drogowy armagedon i ogromne utrudnienia w Warszawie. Wiele ulic będzie zamkniętych, będą ograniczenia w parkowaniu. A w czasie przejazdu kolumn pojazdów z przedstawicielami gości policja będzie czasowo wstrzymywać ruch w Śródmieściu.

