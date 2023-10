Jarosław Kaczyński nie wytrzymał na miesięcznicy smoleńskiej! Zaczął niszczyć wieniec!

Pilne oświadczenia Donalda Tuska. Zaapelował do prezydenta Dudy! O co chodzi?

Jarosław Kaczyński pojawił się na porannych uroczystościach, towarzyszących miesięcznicy smoleńskiej. Na miejscu byli obecni także aktywiście wyrażający swoją antypatię do PiS i prezesa partii. To jednak nie przeszkodziło wicepremierowi i reprezentantom rządu w uczestnictwie we mszy na Krakowskim Przedmieściu, a potem w złożeniu kwiatów pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej.

Gdy Jarosław Kaczyński z przedstawicielami rządu opuścił centrum Warszawy, aktywiście zaczęli się rozchodzić. Na miejscu pozostała tylko policja. W trytm momencie warszawski przedsiębiorca Zbigniew Komosa złożył pod pomnikiem ofiar własny wieniec z napisem ukrytym za szybką. „Pamięci ofiar Lecha Kaczyńskiego” – głosił napis.

Jak podaje portal oko.press, około 10:15 na miejscu znów pojawił się Jarosław Kaczyński w towarzystwie ochroniarza. Podszedł do wieńca z tabliczką i próbował ją oderwać. Gdy to nie pomogło, odszedł na bok i po chwili szamotania się z kwiatami tabliczka spadła. Prezes PiS zaś odniósł wieniec pod pomnik.

Całe zdarzenie zostało nagrane Roberta Kowalskiego. – Dlaczego pan niszczy, panie prezesie, dlaczego pan niszczy wieniec? To nie jest pańska własność – słyszymy zza kamery. – Niszczy wieniec – mówi mężczyzna do podchodzącego policjanta. – To jest przestępstwo. Proszę mnie nie odpychać. Panie policjancie, zgłaszam popełnienie przestępstwa, zgłaszam popełnienie wykroczenie, ukradł wieniec – słyszymy.

- Brata zabiłeś, teraz niszczysz wieniec, złodzieju? Bandyto? – mówi inny mężczyzna do megafonu.

Jarosław Kaczyński zaś zwraca się do policjantów, by wylegitymowano autora nagrania. Policja zaś zachowała stoicki spokój i pilnowała, by nikt za bardzo nie zbliżył się do prezesa PiS> Próbowała także uspokoić mężczyznę. Na nagraniu widać, że Jarosławowi Kaczyńskiemu puściły nerwy i nie wytrzymał, gdy zobaczył napis na tabliczce.

