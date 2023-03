Jan Filip Libicki wyznaje: "Nie oszalałem".

Jan Filip Libicki o słowach Tomasza Terlikowskiego

Jan Filip Libicki swoim wpisem wkurzył nawet swoją partię. Politycy z różnych ugrupowań nie przepierali w słowach. "Ohydne", haniebne", "obrzydliwe" - komentowali. Dwa dni po zamieszczeniu posta na Twitterze, głos zabrał sam senator PSL. - Nie oszalałem - przekonywał w radiu RMF FM Jan Filip Libicki. - Uważam, że to, co pisze Tomasz Terlikowski, jest nieprawdziwe. Jeśli zaczniemy mówić, że do czegoś dochodziło wszędzie, to osłabiamy wrażliwość społeczną, kiedy do tych przypadków pedofilii faktycznie dochodzi. Jeżeli pan powie, że wszyscy senatorowie to złodzieje i będzie pan to utrzymywał przez dłuższy czas, to siłą rzeczy, jak pojawią się prawdziwe przypadki złodziejstwa, to opinia publiczna będzie na to uodporniona i na to chciałem zwrócić uwagę swoim wpisem - argumentował polityk (tu przeczytasz, kim jest Jan Filip Libicki).

Jan Filip Libicki przeprasza za wpis

Ostatecznie jednak senator PSL przeprosił za swój kontrowersyjny wpis odnoszący się do Tomasza Terlikowskiego walczącego z pedofilią w Kościele. - Czy ja popełniłem błąd? Tak, ponieważ jako polityk powinienem przewidywać i zastanawiać się nie tylko nad własną intencją, ale jak jej przedstawienie na Twitterze będzie odebrane i to jest mój błąd - bił się w piersi Jan Filip Libicki. - Nie było moją intencją w żadnym razie umniejszanie bólu i cierpienia ofiar przestępstw pedofilii. Jeśli jest tak, że zostało to źle zrozumiane, to chcę jasno powiedzieć, że ofiary przestępstwa pedofilii, które mogły się moim wpisem poczuć urażone - choć nie było to moją intencją - to te ofiary, po namyśle, przepraszam - powiedział polityk ludowców.

Sonda Czy podoba Ci się działalność Tomasza Terlikowskiego? Tak Nie Nie wiem