Spis treści

Jak sprawdzić, gdzie można głosować w wyborach 2023?

Wbrew pozorom głosowanie w lokalu wyborczym innym niż podczas wcześniejszych wyborów jest dość powszechne. Zwłaszcza ludzie młodzi często zmieniają miejsca zamieszkania, przeprowadzają się, ale też wiele osób głosuje, będąc np. na urlopie czy przebywając poza stałym miejscem zamieszkania. Nic więc dziwnego, że szukają swojego nowego lokalu wyborczego. Ponadto przy okazji każdych wyborów pojawia się zupełnie nowa grupa wyborców, którzy właśnie skończyli 18 lat i po raz pierwszy wezmą udział w głosowaniu. Dla nich pierwsze wybory to nowe doświadczenie, więc znalezienie odpowiedniego lokalu wyborczego nie powinno dziwić.

Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Warto pamiętać, że głosować możemy tylko w gminie, w której widniejemy w spisie wyborców. Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Dobrym i wiarygodnym źródłem informacji jest strona internetowa urzędu miasta lub gminy, w której mieszkamy lub przebywamy w dniu wyborów. Drugim, równie dobrym sposobem jest strona wybory.gov.pl, na której znajduje się zakładka "Wyszukiwarka obwodów", gdzie można znaleźć swój lokal wyborczy.

Kto i co decyduje o miejscu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu?

Na to, w jakim miejscu będziemy głosować, wpływa ma to, gdzie mieszkamy. Za wyznaczenie obwodu do głosowania oraz miejsca komisji wyborczej odpowiedzialna jest rada gminy/rada miasta, która na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta podejmuje stosowną uchwałę. Każda gmina jest podzielona na tzw. obwody do głosowania. Podział na obwody oraz samo oznaczenie lokalu wyborczego pozostaje zwykle stałe. Warto podkreślić, iż dotychczas gmina miała obowiązek utworzenia stałego obwodu głosowania w przypadku, gdy dany obszar gminy zamieszkuje od 500 do 4 tys. mieszkańców.

Obwodowe komisje wyborcze dla min. 200 wyborców. Zmiany w Kodeksie wyborczym

Jednak nowy Kodeks wyborczy, który wszedł w życie w marcu 2023 roku, to zmienił. Możliwość tworzenia nowych obwodowych komisji wyborczych dla minimum 200 wyborców, co zwiększy liczbę lokali wyborczych - to jedna z kluczowych (obok Centralnego Rejestru Wyborców) zmian w znowelizowanym Kodeksie wyborczym. Eksperci wyliczyli, że dotychczas na wybory w Polsce powstawało ok. 27 tys. obwodowych komisji, a już na najbliższe wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu, może ich być o kilka tysięcy więcej - właśnie wskutek zmian w Kodeksie wyborczym.

Jak sprawdzić, gdzie głosować w wyborach parlamentarnych 2023?

Kto decyduje o podziale gminy na stałe obwody do głosowania? Kodeks wyborczy precyzuje, że jest to komisarz wyborczy. Oznaczenie obwodu do głosowania oraz adresy lokali wyborczych miasta i gminy mają obowiązek opublikować na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w 30. dniu przed dniem planowanych wyborów. Ponadto informacje te gminy mają również obowiązek ogłosić w formie plakatów oraz ogłoszeń udostępnionych w miejscach publicznych. W praktyce ogłoszenia takie są w gablotach w gmachach urzędów gmin lub miast oraz na miejskich lub gminnych słupach ogłoszeniowych. Oczywiście informacje dotyczące najbliższego lokalu wyborczego możemy również uzyskać osobiście w siedzibie urzędu miasta lub gminy, albo telefonicznie od jej pracowników (w godzinach pracy urzędu).

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Czym różni się od dopisania do spisu wyborców?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zaznaczyć, że rejestr wyborców to nie to samo, co spis wyborców. I tak: żeby głosować poza miejscem swojego zameldowania w wyborach, należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Po wpisaniu do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkamy na stałe, będziemy mogli automatycznie brać udział w głosowaniu w każdych kolejnych wyborach w tej właśnie gminie. W tym przypadku chodzi o wyborców, którzy chcą oddać głos w gminie, w której:

mieszkają na stałe, ale nie mają w niej zameldowania na pobyt stały,

mieszkają lub przebywają na stałe, ale nie są i nigdy nie byli zameldowani na pobyt stały w Polsce.

Dopisanie do spisu wyborców dotyczy głosowania w Polsce, kiedy jednorazowo chcemy głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza gminą, w której jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców, np. kiedy chcemy zagłosować będąc na urlopie w innej miejscowości w Polsce lub kiedy w dniu wyborów przebywamy np. w szpitalu. Dlatego dopisanie się do spisu wyborców, w odróżnieniu od wpisu do rejestru wyborców, dotyczy tylko najbliższych wyborów.