Wybory 2023. Kiedy odbędą się wybory do Sejmu i Senatu?

Wybory 2023 odbędą się jesienią. Precyzyjną datę powinniśmy poznać latem, kiedy wybory parlamentarne 2023 zarządzi prezydent Andrzej Duda. Termin kolejnych wyborów w Polsce wyznacza Konstytucja. Prezydent RP musi wyznaczyć datę wyborów 2023 nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (parlament zaczął prace 12 listopada 2019 roku). Wybory do Sejmu i Senatu muszą się ponadto odbyć w dzień ustawowo wolny od pracy.

Wybory parlamentarne 2023. Jak głosować w wyborach?

Parlament w Polsce składa się z dwóch izb: Sejmu i Senatu. Wybory parlamentarne 2023 będą więc wyborami do Sejmu i do Senatu. Kadencja Sejmu i Senatu trwa cztery lata. Będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i odbywają się w głosowaniu tajnym. Będziemy głosować na posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie wybierani są natomiast w wyborach powszechnych, bezpośrednich, w wyniku głosowania tajnego, ale wybieramy z list kandydatów na senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Jak wypełnić kartę do głosowania? Jak prawidłowo oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu?

Kodeks wyborczy mówi jasno, że każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Kiedy karta do głosowania jest nieważna? Głos nieważny w wyborach

Nie każdy oddany w wyborach głos jest ważny. Może się zdarzyć, że będzie on nieważny, jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata. Kiedy oddany w wyborach głos jest nieważny? Jeśli przy nazwisku kandydata z wybranej listy postawimy inny znak niż "x". Państwowa Komisja Wyborcza podaje, że zdarza się, że wyborcy zaznaczają "+" lub tzw. ptaszka. Takie znaki powodują, że oddany głos jest nieważny. Nieważny jest też np. głos oddany na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.

Jak prawidłowo wrzucić kartę do urny wyborczej?

Wbrew pozorom to nie takie oczywiste. Sporo osób nie chce, aby po wrzuceniu karty do przezroczystej urny od razu było widać, jak głosowały. To naturalne, bo wybory są tajne. Dlatego najlepiej po oddaniu głosu złożyć kartę do głosowania na pół i dopiero wrzucić ją do urny. Państwowa Komisja Wyborcza podaje też, że "karty do urny wyborczej należy wrzucać tak, aby strona zadrukowana nie była widoczna". Można też poprosić komisję o kopertę i po oddaniu głosu kartę włożyć do koperty i dopiero wrzucić do urny wyborczej. Wtedy mimo że urna wyborcza jest przezroczysta, zasada tajności głosowania, na pewno zostanie zachowana.