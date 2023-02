Spis treści

HIMARS-y dla Polski. Kongres USA zatwierdził sprzedaż wyrzutni rakietowych

Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż wieloprowadnicowych wyrzutni HIMARS, a także rakiet ATACMS oraz GMLRS Polsce. Chodzi o prawie 500 wyrzutni HIMARS. Kontrakt opiewa na kwotę 10 miliardów dolarów. Informację podał w czwartek, 23 lutego wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla Polski - napisał na Twitterze szef MON.

Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu! - informuje Mariusz Błaszczak.

HIMARS. Amerykański system artylerii rakietowej wysokiej mobilności

HIMARS to skrót od High Mobility Artillery Rocket System. Jest to amerykański system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki. System HIMARS opracowano pod koniec lat 90. XX wieku dla armii amerykańskiej. HIMARS jest systemem mobilnych wyrzutni, wykorzystujących amunicję kierowaną GMLRS-U/AW i ATACMS. HIMARS-y stworzono do szybkiego ustawienia wyrzutni w zasięgu celu, odpalenia pocisków i ewakuacji z miejsca ataku. Są mobilne, bo można je transportować specjalnymi samolotami i są zamontowane na platformie, które może poruszać się z prędkością do 85 km/h.

Jak działa HIMARS, wysoko mobilny system artylerii rakietowej?

Załoga HIMARS, wysoko mobilnego systemu artylerii rakietowej, składa się z kierowcy, strzelca i dowódcy zestawu. HIMARS wykorzystuje kilkanaście różnych rodzajów rakiet i głowic bojowych. Jak działa system HIMARS? Pociski są naprowadzane na cel za pomocą GPS. Mają zasięg do 150 km. HIMARS-y wykorzystują - w zależności od modelu i rodzaju podwozia, na którym są zamontowane - dwanaście pocisków rakietowych (starsze modele, z podwoziem gąsienicowym) lub sześć takich pocisków (młodsze modele, z podwoziem kołowym).

HIMARS-y dla Polski. Wyrzutnie rakietowe z USA trafią do Polski w tym roku

Polska kupiła mobilne wyrzutnie rakietowe HIMARS w ramach modernizacji polskiej armii jeszcze w 2019 roku. Wicepremier Mariusz Błaszczak podpisał wówczas umowę na dostawę 20 HIMARS-ów, które mają do Polski trafić w tym roku. A dostarczy je amerykański gigant zbrojeniowy Lockheed Martin. W ramach programu dostarczony zostanie wieloprowadnicowy system rakietowy, zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km. Jak tłumaczą w MON, system HIMARS pozwoli na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych. „Stanowi to niezwykle ważny element realizacji programu modernizacji Sił Zbrojnych RP. Razem z wyrzutniami rakietowymi, Polska pozyska również środki rażenia oraz pakiet logistyczny i szkoleniowy” – informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Teraz do Polski trafi prawie 500 HIMARSÓW. Kontrakt z USA niebawem zostanie sfinalizowany.

HIMARS-y sieją postrach wśród Rosjan. Gdzie jeszcze były wykorzystywane wyrzutnie rakietowe HIMARS?

Wysoko mobilny system artylerii rakietowej HIMARS był wykorzystany m.in. w Afganistanie i Iraku. HIMARS-ami ostrzeliwane były np. cele w czasie walk z Państwem Islamskim w Syrii i Iraku. W zeszłym roku HIMARSy trafiły na Ukrainę jako element amerykańskiego wsparcia naszego wschodniego sąsiada w wojnie z rosyjskim agresorem. I sieją postrach w Rosji. Ukraińcy wykorzystują wyrzutnie HIMARS do niszczenia rosyjskich baz zaopatrzeniowych. W grudniu 2022 dzięki HIMARS-om Ukraina sparaliżowała rosyjską logistykę. Rosyjskie systemy lotnicze okazały się bezsilne wobec tych wysoko mobilnych systemów artylerii rakietowej produkcji amerykańskiej.

Poniżej zobaczysz, jak wyglądają HIMARSY:

Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla 🇵🇱. Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu! pic.twitter.com/WO3pIUAwfW— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023