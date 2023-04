Fatalne wieści dla Mateusza Morawieckiego. Tak źle nie było od dawna

Mateusz Morawiecki był jednym z polityków, który pojawił się w sondażu na temat zaufania. Jak się okazuje, jego wynik drastycznie się pogorszył w porównaniu do poprzednich miesięcy… W badaniu IBRiS przeprowadzonym dla Onetu sprawdzono, którym politykom Polacy ufają najbardziej. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,1 proc. Na drugim miejscu znalazł się prezydent RP Andrzej Duda, który może pochwalić się osiągnięciem 41,5 proc. W przypadku tych polityków różnice w porównaniu do poprzednich badań są raczej niewielkie i nie powodują znaczącej zmiany. Inaczej jest w przypadku Mateusza Morawieckiego, do którego zaufanie zadeklarowało 35,7 proc., czyli o 2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. To najgorszy wynik premiera od grudnia 2017 roku, gdy dopiero zaczynał pełnić swoją funkcję. Wówczas osiągnął wynik 35,2 proc. Przez ostatnie 5 lat nie dostał tak malej ilości głosów.

Na pozostałych miejscach znaleźli się:

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 33,6 proc.

Lider PO Donald Tusk – 33,6 proc.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak – 32,6 proc.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia - 29,6 proc.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński – 29,3 proc.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń – 28,4 proc.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek – 28,3 proc.

