Express Biedrzyckiej: Michał Kołodziejczak i Krzysztof Kwiatkowski. Sedno Sprawy: Andrzej Byrt

Gorących wątków politycznych nie zabraknie

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Kamili Biedrzyckiej. Gośćmi Biedrzyckiej we wtorek (13 lutego), o godzinie 9:07 będzie: Michał Kołodziejczak i Krzysztof Kwiatkowski. Również gorących tematów nie zabraknie w programie "Sedno Sprawy", a gościem Jacka Prusinowskiego, o godzinie 8:45 będzie Andrzej Byrt były ambasador w Niemczech i we Francji. Nie zabraknie bieżących tematów elektryzujących obecnie opinię publiczną.

A gorących tematów politycznych nie brakuje. Dzisiaj odbędzie się Rada Gabinetowa, podzielona na częśc jawną i niejawną. Jakie tematy zdominują spotkanie rządu z prezydentem? Zaproszeni goście w obu programach skomentują także skomplikowaną sytuację w rolnictwie i niełatwe rozmowy z rolnikami, którzy już nie wierzą politykom. Zaczął się również intensywny objazd polityków KO i PiS, który staje się preludium do intensywnej kampanii wyborczej, która ma się odbyć w kwietniu tego roku. Czym politycy mogą przyciągnąć wyborców, czy Tusk stracił czy zyskał jak Polacy oceniają pierwsze miesiące jego rządów?

Nie milkną echa wypowiedzi Donalda Trumpa, wręcz zachęcającego Putina do agresji na Europę, które spróbują zinterpretować zaproszeni goście.

Kolejnym ciekawym wątkiem będzie ocena próby ożywienia przez Donalda Tuska Trójkąta Weimerskiego, jakie mogą być długofalowe efekty wizyty premiera w Berlinie i Paryżu? Niewątpliwie palącym tematem są wciąż niewielkie nakłady na zbrojenia w stosunku do PKB przez Niemcy i Francję, do czego niewątpliwie nawiązywał Trump. Czy Tusk zwrócił na to uwagę Scholzowi i Macronowi, czy namawiał do zwiększenia nakładów na zbrojenia?

Te i więcej gorących tematów nie zabraknie w Ekspresie Biedrzyckiej i Sednie Sprawy. O co jeszcze zapytają dziennikarze? Oglądajcie!

