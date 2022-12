Emerycie! Zyskasz w marcu 370 zł!

Rząd założył, że w marcu emerytury powinny wzrosnąć o 13,8 proc., ale nie mniej niż o 250 zł brutto (227,5 zł na rękę). Czyli w przyszłym roku będzie waloryzacja kwotowo-procentowa. Emeryci mogą czuć się zaniepokojeni, gdyż od kilku miesięcy inflacja jest wyższa niż zapisany w ustawie budżetowej wskaźnik 13,8 proc. Tylko w listopadzie drożyzna wyniosła przecież 17,5 proc. Czy ostateczna waloryzacja będzie wyższa? To okaże się w połowie stycznia, kiedy GUS obliczy średnioroczną inflację w roku 2022.

Emerycie, zyskasz w marcu!

Tymczasem wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed, w rozmowie z nami podał swoje nowe szacunki. - Waloryzacja może wynieść nawet 16 proc. Ale to będzie zależało od inflacji, bo im jest wyższa, tym bardziej rosną świadczenia – powiedział nam Szwed.

Wzrost emerytur

Jeśli te prognozy się sprawdzą, to świadczenia od marca wzrosną w następujący sposób: emerytura minimalna wzrośnie o obiecane 250 zł, czyli na rękę świadczenie to zostanie podwyższone z 1217,98 zł do 1445,48 zł. Z kolei emerytury od kwoty 1450 zł będą rosły procentowo. I tak, świadczenie wysokości np. 1850 zł zostanie zwaloryzowane do 2146 zł na rękę. Z kolei aktualna przeciętna emerytura (2630 zł) wzrosnąć może do 3003 zł czyli aż o 372 zł miesięcznie. ABR, KS