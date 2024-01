Niebywałe! Agata i Andrzej Duda opowiadają, co stało się 2000 lat temu

Portal press.pl donosi, że TVP Info, po ponownym starcie, nadal poszukuje optymalnej formuły, a przede wszystkim czeka na możliwość korzystania z dostosowanego do nowych programów studia w budynku TAI na Placu Powstańców Warszawy, które jest obecnie zajęte przez poprzednią ekipę. Elżbieta Żywioł, pojawiając się na antenie 6 stycznia, staje się nieoczekiwaną twarzą stacji, a jej wcześniejsze funkcjonowanie za czasów Mateusza Matyszkowicza budzi pewne zaniepokojenie związane z propagandowym charakterem treści.

Grzegorz Sajór, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl, tłumaczy, że wymiana w stacji jest znacząca, jednak nie wszystkich traktuje się jednakowo. Podkreśla, że priorytetem są nowe twarze, ale nie zamyka się przed wszystkimi, którzy mieli kontakt z TVP czy TVP Info od 2015 roku.

Samuel Pereira, wicedyrektor TAI i były szef TVP Info w czasach rządów PiS, komentuje sytuację, zauważając, że nie dziwi go, iż ludzie Sienkiewicza sięgnęli do najlepszych zasobów TVP. W wywiadzie dla "Preserwisu" chwali Żywioł jako doświadczoną dziennikarkę, która odważnie wypowiadała się na temat planów zamachu na TVP. Pereira dodaje, że choć dziś staje się twarzą wrogiego przejęcia, to z ostateczną oceną jej działań wobec zespołu poczeka na jej stanowisko w tej sprawie

