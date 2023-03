Dramat Jana Pospieszalskiego. Sterczał pół godziny na śniegu, żeby wypłacić 9 tys. zł!

Co dziś robi była premier?

Małgorzata Kidawa-Błońska mocno o Janie Pawle II. To może nie spodobać się opozycji

Lider AgroUnii poszedł na bazar, gdy zobaczył paragon złapał się za głowę! Cena sałaty go przeraziła

Senator Gawłowski triumfuje! Talerze wróciły do niego z "PiSowskiej niewoli"

Program odchodzenia od gotówki

O swoich obawach przed utratą tradycyjnej gotówki Pospieszalski opowiedział w felietonie dla tygodnika „Sieci”. - „Bez debaty publicznej po cichu forsowany jest program odchodzenia od gotówki. Forsowany – bo oprócz propagandy, zwanej promocją upowszechniania obrotu bezgotówkowego (celuje w tym Fundacja Polska Bezgotówkowa), wymusza się płatności kartą” – pisze dziennikarz.

Szydło tego nie przemyślała? Chciała wbić szpilę w Tuska, padły słowa o jej kompromitacji

Wpisywał PIN zgrabiałymi palcami

Jako dowód dla swojej tezy Jan Pospieszalski podał przykład: ograniczanie w bankomatach wysokości kwoty wypłacanej za jednym razem. - „Doświadczyłem tego, gdy chciałem wypłacić z bankomatu 9 tys. zł. Okazało się, że bankomat może mi wydać jednorazowo najwyżej 800 zł. Sterczałem pół godziny na ulicy w padającym śniegu ponawiając operację, zgrabiałymi palcami wstukując PIN, zmieniając telefonem w ustawieniach konta limity transakcji, wkładając i wyjmując kartę, oglądając za każdym razem reklamę. Gdy zakładałem konto, nikt mnie nie informował, że moje pieniądze będą w ten sposób dawkowane” – żali się publicysta „Sieci”.

Ograniczenie wolności

W dalszej części felietonu Jan Pospieszalski narzeka na niedawno pomysł przeforsowania przepisów, który miał nałożyć obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku, jeżeli wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20 tys. zł. Jego zdaniem to byłoby ograniczeniem wolności.

Rydzyk zareagował w sprawie Jana Pawła II. Wszystko poszło na antenie!

Bohaterowie patrzą z banknotów

Prawicowy dziennikarz podaje wiele argumentów za utrzymaniem płatności gotówkowych: bezpieczeństwo (ryzyko cyberataków na systemy IT) oraz m.in. utratę tożsamości. - „Złotówka – nominały i banknoty – są bowiem tekstami narodowej kultury. Każdorazowe wzięcie monety do ręki to kontakt z polskim orłem w koronie. Z banknotów patrzą na nas bohaterowie naszych historii” – czytamy w felietonie.

Małgorzata Kidawa Błońska: JAN PAWEŁ II JEST DLA MNIE OSOBĄ ŚWIĘTĄ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.