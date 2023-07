Donald Tusk ogłasza wielki marsz 1 października: Marsz Miliona Serc

Morawiecki ujawnił, co robi z dochodami z obligacji. Wspomniał o Tusku i zachęcił go do jednego

Donald Tusk zapowiedział kolejny wielki marsz w Warszawie, który chce zorganizować dosłownie na ostatniej prostej przed wyborami w Polsce. Szef Platformy Obywatelskiej w środę 19.07 wystąpił z pilnym i nagłym oświadczeniem. Dlaczego? Impulsem do wystąpienia Tuska była sprawa pani Joanny z Krakowa, którą to przedstawił TVN we wtorkowym materiale. Chodziło o historię kobiety, która zażyła tabletkę wywołującą poronienie. Kobieta miała trafić po wszystkim do lekarza, a tam mierzyła się z policją. Zdaniem policji sytuacja wyglądała nieco inaczej. W komunikacie policja podała, że: "W nawiązaniu do materiału telewizji TVN24 dotyczącego sytuacji sprzed trzech miesięcy, która miała miejsce w Krakowie informujemy, że interwencja policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia. W tej sytuacji, zgodnie z obwiązującym prawem (art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne – nielegalny obrót produktem leczniczym), Policja musiała zabezpieczyć nośniki (telefon komórkowy oraz laptop), z których dokonano transakcji, aby pozyskać informacje na temat osoby, rozprowadzającej produkty, mogące zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób", podała KGP.

Oświadczenie Donalda Tuska po ujawnieniu przez TVN sprawy pani Joanny, która wzięła tabletkę wczesnoporonną

Donald Tusk zwołał dziennikarzy, by wygłosić oświadczenie dotyczące sprawy pani Joanny. Przedstawił swoje stanowisko, wskazując, że należy odsunąć PiS od władzy już jesienią. W kontekście sprawy kobiety powiedział: - Jest rzeczą niezwykle ważną, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że te jesienne wybory będą decydowały o tym, jaką Polska stanie się w październiku. Nie trzeba dużej wyobraźni. Wystarczy przeczytać to, co przygotowali w projektach. Zarówno PiS jak i Konfederacja. Chodzi o życie każdego i każdą z nas. W domu, w szkole, w sypialni, w kościele.

Donald Tusk organizuje 1 października Marsz Miliona Serc w Warszawie

Szef PO zapowiedział, że tuż przed wyborami zamierza zorganizować kolejny marsz, wzorem czerwcowego marszu w Warszawie. Przypomnijmy, że zdaniem organizatorów w marszu 4 czerwca udział wzięło pół miliona osób. Teraz Tusk ma nadzieję, że na Marsz Miliona Serc przybędzie do Warszawy milion osób. Zaapelował o przybycie i pokazanie siły jedności. Data Marszu Miliona Serc nie jest przypadkowa, bo najprawdopodobniej, wybory odbędą się w październiku 2023: - Proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo. W to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. Apeluję do wszystkich w imieniu naszych dzieci, żon, mężów, sióstr, braci. Donald Tusk dodał: - 1 października zorganizujemy #MarszMilionaSerc. Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion ludzi w Warszawie na kilka tygodni przed wyborami da pewność zwycięstwa. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że ludzi dobrych jest więcej.

